TFT 11.18 yaması ile Mürekkep Minik Efsaneleri oyuna ekleniyor!

Yeni bir minik efsane türü olan Mürekkep Minik Efsaneleri ile tanışın!

Riot Games'in strateji tabanlı oyunu TFT 11.18 yaması ile oyuna yeni bir minik efsane çeşidi olan Mürekkep Minik Efsaneleri'ni ekliyor. Riot Games yeni eklenecek efsanelerin doğrudan satın alınabileceğini ya da mnik efsane yumurtalarından çıkabileceğini söyledi. Ancak bu yumurtalar normal minik efsane yumurtalarından biraz daha farklı olacak!

Seçeceğiniz Mürekkep minik efsanesini 925 RP veya mobilde 36,99 TL karşılığında doğrudan alabilirsiniz. Ama seçmekte zorlanıyorsanız, seçmeyin! Koleksiyoncular ve sanat düşkünleri için paketler de mevcut Açıklaması

Kaynak: Playerbros