Tez ne demek? Tez nedir, nasıl yazılır? Tez TDK sözlük anlamı
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Tez ne demek? Tez nedir, nasıl yazılır? Tez TDK sözlük anlamı

13.01.2021 20:39 | Son Güncelleme: 13.01.2021 20:43
Tez ne demek? Tez nedir, nasıl yazılır? Tez TDK sözlük anlamı

Tez ne demek? Tez nedir, nasıl yazılır? Bazen televizyonda bazen internette dolaşırken bazen de arkadaşlar arasında ilk kez duyulan sözcükler her zaman ilginç gelir. Son zamanlarda anlamı merak edilen kelime öbekleri arasında yer alan Tez TDK sözlük anlamı. İşte detaylar...

Tez ne demek? Tez nedir, nasıl yazılır merak ediliyor.Üniversite yaşantısında lisans, yüksek lisans ve doktora sürecinin en zorlu dönemi tez yazımı safhasıdır. Araştırma safhasından yazımına kadar birçok detay üzerinde durulması gereken tez yazımı, doğru metotların izlendiği taktirde kolaylaştırılabilir. Peki, tez nasıl yazılır? İşte merak edilenler…

TEZ NE DEMEK?

Tez kelimesi Farsça kökenlidir.

TDK'ye göre tez kelimesi ise şu anlama gelmektedir:

- Çabuk olan, süratli

- Süratli bir biçimde

- Sav

- Üniversitelerde öğrencilerin veya öğretim üyelerinin hazırlayıp bazen bir sınav kurulu önünde savundukları bilimsel eser

TEZ KELİMESİ CÜMLE İÇERİSİNDE DOĞRU KULLANIM ÖRNEKLERİ

- Dost ben gidersem de yaşın yaşın ağlama/ Bu muhabbet bize tez ayrılık getirir

- Tezini mitolojiden hazırlayan gözlüklü bir delikanlı.

TEZ KELİMESİNİ İÇEREN BİRLEŞİK KELİMELER

tez beri, tez canlı, tez vakit, tezelden, canı tez, içi tez

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.1.2021 20:46:44. #1.14#
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