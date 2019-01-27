Teymur Ailesi'nin Acı Günü! Aile Büyüklerini Kaybettiler

Haberler.com ve Sondakika.com gibi Türkiye'nin önde gelen internet sitelerinin kurucularından Ekrem Teymur'un babası Abdülkerim Teymur, tedavi gördüğü hastanede hayata gözlerini yumdu.

BİR SÜREDİR TEDAVİ GÖRÜYORDU

Böbrek yetmezliği nedeniyle bir süredir tedavi gören Teymur Ailesi'nin büyüklerinden Abdülkerim Teymur, geçtiğimiz hafta durumunun ağırlaşması üzerine hastaneye kaldırıldı.

Yaklaşık bir haftadır yoğun bakım ünitesinde tutulan Abdülkerim Teymur, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Aile büyüklerinden gelen bu acı haber, Teymur Ailesi'ni yasa boğdu.

ARNAS AŞİRETİ'NİN ÖNDE GELEN İSİMLERİ ARASINDAYDI

Aynı zamanda Mardin'de Arnas Aşireti'nin önde gelenleri arasında yer alan 9 çocuk babası Abdülkerim Teymur'un cenazesi defnedilmek üzere memleketine götürüldü.