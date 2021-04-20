Tevatür ne demek? Tevatür anlamı ne?
Anlamı en çok merak edilen kelimelerden olan Tevatür, sosyal hayatın için çok defa duyuluyor ve ne anlama geldiği araştırılıyor. Peki, Tevatür ne demek? Tevatür anlamı ne? İşte, Tevatür kelimesin anlamı!
Günlük hayatta sıkça duyulan ve anlamı merak edilen Tevatür kelimesininim ne demek olduğu araştırılıyor. Peki, Tevatür anlamı ne? Tevatür ne demek?
TEVATÜR NE DEMEK?
tevatür
(teva:tür), Arapça tevatur
1. isim, eskimiş Bir haberin ağızdan ağıza yayılması, yaygın söylenti:
"Eğer bu derece tevatür olmamış olsaydı, bu alışverişten çoktan vazgeçecekti." - Ercüment Ekrem Talu
2. isim, eskimiş, din bilgisi Bir haberi, yalan olarak söylenmiş bir söz üzerine birleşmeleri mümkün olmayan ve her zaman kendilerine güvenilen kimselerin bildirmeleri.