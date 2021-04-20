Tevatür ne demek? Tevatür anlamı ne?

Anlamı en çok merak edilen kelimelerden olan Tevatür, sosyal hayatın için çok defa duyuluyor ve ne anlama geldiği araştırılıyor. Peki, Tevatür ne demek? Tevatür anlamı ne? İşte, Tevatür kelimesin anlamı!