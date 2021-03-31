Testi pozitif çıkan kişi yolcu otobüsünde yakalandı
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Testi pozitif çıkan kişi yolcu otobüsünde yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Testi pozitif çıkan kişi yolcu otobüsünde yakalandı

Samsun'un Yakakent ilçesinde korona virüs testi testi pozitif çıkmasına rağmen karantina kurallarını ihlal ederek otobüsle yolculuk yapan şahıs, jandarma ekiplerince yakalandı.

Samsun'un Yakakent ilçesinde korona virüs testi testi pozitif çıkmasına rağmen karantina kurallarını ihlal ederek otobüsle yolculuk yapan şahıs, jandarma ekiplerince yakalandı.

Yakakent İlçe Jandarma Komutanlığı'nca Samsun-Sinop karayolu Dikmen Kavşağı mevkisinde yapılan yol emniyet ve kontrol devriyesinde bir otobüste yolcuların HES kodları sorgulandı. Yapılan uygulamada Y.Y.(49) isimli şahsın yapılan HES kodu sorgulamasında pozitif olduğu tespit edildi. Karantina ihlalinde bulunan şahıs, Münevver Ayaşlı Kız Yurdu'na götürülmek üzere sağlık ekibine teslim edildi.

Jandarma ekipleri şahıs hakkında 1593 sayılı Kanun'un 282. maddesi gereğince 3 bin 469 TL idari yaptırım uyguladı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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