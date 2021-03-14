Odun keserken kontrolü kaybeden genç testere kurbanı oldu
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Odun keserken kontrolü kaybeden genç testere kurbanı oldu

14.03.2021 18:56 | Son Güncelleme: 14.03.2021 19:20

Samsun'da odun kestiği sırada kontrolünü kaybeden 22 yaşındaki Barış Keskin, motorlu testerenin boynunu kesmesi sonucu ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Keskin, tüm çabalara rağmen yaşamını yitirdi.

Samsun'un Canik ilçesinde yaşanan olayda, öğlen saatlerinde Hasköy Mahallesi Özcan Sokak üzerinde Barış Keskin isimli genç adam, motorlu testere ile odun kesmeye başladı.

TÜM ÇABALARA RAĞMEN KURTARILAMADI

22 yaşındaki genç adam, odun kestiği sırada elindeki testerenin kontrolünü yitirdi. Testerenin bir anda boynunu kesmesiyle kanlar içinde yere yığılan genç, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından özel bir hastaneye kaldırıldı. Keskin doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Odun keserken kontrolü kaybeden genç testere kurbanı oldu
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