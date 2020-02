Teslim olan PKK'lı, HDP önündeki ailelere yaşadıklarını anlattı

07.02.2020 13:29 | Son Güncelleme: 07.02.2020 13:30

HAKKARİ'de 9 ay önce terör örgütü PKK'dan kaçarak güvenlik güçlerine teslim olan F.T. (21), HDP Diyarbakır İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemi yapan aileleri ziyaret etti. Terör örgütü PKK'yla geçirdiği sürede yaşadıklarını ailelere anlatan F.T., teröristlerin açlık ve susuzlukla savaştığını, tacizlerin yaşandığını, teslim olmak isteyenlere baskı yapıldığını söyledi.

Terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunması için 158 gündür HDP Diyarbakır İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemini yapan aileleri, 9 ay önce Hakkari'de terör örgütünün elinden kaçıp güvenlik güçlerine teslim olan ve eylemelere katılmadığı için ailesine teslim edilen F.T. ziyaret etti.

Kaynak: DHA

'DEVLETİN BİZE BU KADAR YARDIMCI OLACAĞINI TAHMİN ETMİYORDUK'Ailelere destek olmak için Hakkari'den Diyarbakır'a geldiğini ifade eden F.T., ailelerle yaptığı ziyaret sırasında terör örgütü PKK'yla geçirdiği sürede yaşadıklarını anlattı. Terör örgütünde çok sayıda çocuğun da olduğunu söyleyen F.T., teslim olduktan sonra devletin kendisine bu kadar yardımcı olabileceğini tahmin etmediğini söyledi. F.T., "Bize karşı yapılan işkenceler vardı zaten. Her şeyi biz emir olarak alıyorduk. Zorla işler yaptırıyorlardı bize. Şu an dağda bir sürü küçük çocuk da var. Herkes bu eziyetin farkındadır. Herkes gelmek istiyor. Orada yapılan psikolojik baskılardan dolayı devlete karşı büyük bir korkumuz oldu. Devletin bize bu kadar yardımcı olacağını tahmin etmiyorduk. Bizim arkamızda olacağını tahmin etmiyorduk. Çünkü hepimiz bir korku yaşadık ve yaşıyorduk. Şu an dağdaki herkes bunu biliyor. Herkese devletin kötü olduğunu anlatıyorlar. Türkiye Cumhuriyeti'nin her gün işkenceler yaptığını, cezaevinde baskılar yaptığını anlatıyorlar ama öyle bir şey yok. Ben yine de söylüyorum, gelip devlete teslim olsunlar. Orada çok acı çektik. İşkence gördük, baskı gördük. Bundan sonra acı çekmesinler istiyorum. Ben şu an kendi ailemle ne kadar mutluysam eminim ki onlar da aynı şekilde istiyorlar. Onların da gelip teslim olmalarını istiyorum. Aileleriyle bir olsunlar. Artık bu anneler gözyaşı dökmesin. Bu gözyaşlarına bir umut olsunlar" dedi.'ORASI KÖLELİĞİN EN KÖTÜ OLAN YERİDİR'F.T., terör örgütü mensuplarına teslim olmaları için çağrıda bulunarak, şunları söyledi: "Dağdaki herkesin bu çağrıyı duymasını istiyorum. Herkes gelsin, silahı bıraksınlar artık. Dayanma gücü yok zaten. Lütfen herkes o silahı bırakıp gelsin. 24 saat aynı komutanın baskılarına dayanıyorduk. Tacizde bulunuyorlardı. Elimizden geldiğince kendimiz koruduk ama bazıları orada dayanamayacak duruma geldiler. Orası özgürlük diyorlar ama orada özgürlük diye bir şey yok. Orası köleliğin en kötü olan yeridir. Devletin bizden istediği şey oralardan gelip ailemizle bir olmaktır. Ben bunu gördüm. Çünkü devletin bana yardım ettiği kadar ben elimden geldiği kadar onlara yardım ederim. Benim dağdakilerden tek istediğim o yalanlara inanmamaları. Artık savaşmayı değil ailenizle özgürleşmeyi dileyin. Devlete karşı da hiçbir zaman korkunuz olmasın. Devlet yardımcı olmaya çalışıyor."