Teşkilat ne demek? Teşkilat anlamı ne?
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Teşkilat ne demek? Teşkilat anlamı ne?

04.03.2021 10:30 | Son Güncelleme: 04.03.2021 10:39
Teşkilat ne demek? Teşkilat anlamı ne?

Anlamı en çok merak edilen kelimelerden olan Teşkilat, sosyal hayatın için çok defa duyuluyor ve ne anlama geldiği araştırılıyor. Peki, Teşkilat ne demek? Teşkilat anlamı ne? İşte, Teşkilat kelimesin anlamı!

Günlük hayatta sıkça duyulan ve anlamı merak edilen Teşkilat kelimesininim ne demek olduğu araştırılıyor. Peki, Teşkilat anlamı ne? Teşkilat ne demek?

TEŞKİLAT NE DEMEK?

Teşkilat: isim, (teşki:la:tı, l ince okunur), Arapça teşkilat

Örgüt: "Bu yüzden teşkilatı kendi çıkarları için kullanmaya tenezzül etmedi." - İhsan Oktay Anar

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Kuruluş, kurum, organizasyon veya teşkilat; ortak bir amaç çerçevesinde kurulmuş, ortak bir çalışma düzenine sahip, kendi verimini yönetebilen toplumsal bir düzendir. Organizasyonlar sosyoloji, iktîsat, işletme, siyaset bilimi ve psikoloji gibi birçok sosyal bilim dalının araştırma konusudur.

Organizasyon, belli bir hedefe ulaşmak için bir araya gelmiş bireylerin yapılanma şeklini, bu bireylerin tamamını veya bir kurum, kuruluş ya da teşkilâtı belirtebilir.

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