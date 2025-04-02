Teşkilat dizisi hangi kanalda, hangi gün yayınlanıyor?

Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması sonrası CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "tüketimden gelen güçlerini" kullanacaklarını söyleyerek boykot çağrısı yaptı. Boykota T Teşkilat dizisinin başrolü Aybüke Pusat da destek verdi. Teşkilat dizisi hangi kanalda, hangi gün yayınlanıyor?

AYBÜKE PUSAT NEDEN KADRODAN ÇIKARILDI?

'Ekonomik boykot' çağrısına TRT dizisi Teşkilat'ın başrol oyuncusu Aybüke Pusat da destek verdi. Güzel oyuncu, Instagram hesabından boykot çağrısında bulundu. Pusat, boykot çağrısından dolayı tepki çekince paylaşımını sildi.

TRT Genel Müdürü Zahid Sobacı, boykot çağrısı yapan Teşkilat dizisinin başrol oyuncusu Aybüke Pusat'ın dizinin kadrosundan çıkarıldığını açıkladı.

TEŞKİLAT DİZİSİ HANGİ KANALDA, HANGİ GÜN YAYINLANIYOR?

Teşkilat dizisi herpazar20.00'de TRT 1'de yayınlanıyor.