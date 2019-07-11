Tesettürlüleri otele aldırmadığı iddia edilen Cem Yılmaz, fotoğrafıyla o iddialara cevap verdi
Ünlü komedyen Cem Yılmaz'ın ortağı olduğu otele, "Kapalıları almayın" talimatı verdiği iddia edilmişti. Cem Yılmaz o iddiaları tiye alarak tesettüre girdiği fotoğrafı sosyal medya hesabından yayınladı.
Ünlü komedyen Cem Yılmaz, tesettürlü vatandaşları ortağı olduğu otele aldırmadığı iddia edilmişti. Yılmaz sosyal medya hesabından yayınladığı fotoğrafla o iddialara cevap verdi.
"ISKA GEÇTİ"
Resmi Twitter hesabından fotoğraf paylaşan Cem Yılmaz, o iddialarla kendi üslübuyla dalga geçti. Yılmaz sosyal medya hesabından tesettüre girmiş halinin fotoğrafını yayınlayarak, paylaşıma "Iska geçti." notunu düştü. Yılmaz'ın paylaşımı kısa süre içerisinde çok sayıda yorum ve beğeni aldı.
YORUMLAR (138)
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Bir kereden birşey olmazCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Muteasıp muhafafazar dini değerlerini ön plana alan kesimle aklı sıra dalga geçen kendilerini laik demokrat addeden ama her fırsatta demokrasi ve laikliği sadece kendi yaşam tarzı olarak görmekten öte geçmeyen karşıt düşünceyi tamamen yok sayan düşüncedeki kesimlerle bir arada olmayı maharet sanan toplumun her kesiminin sanatçısı olduğunu gözardı eden ünlüler neden bu yolla prim sağlamaya çalışır anlamak mümkün değil. Artık bunların asıl görevinin toplumu parçalamak ve bölmek olarak düşünüyorum.Cevap Yaz 9 1 Yayından Kaldır
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Hani sizde ki beyin nerde herkes herkesin Müslüman lığını sorguluyor muki siz yorum sever klavye arkadaşlar. Ön sıralarda cem yılmazı izlemek için iki üç yöğmiyeni izlemek için veriyon sonra saldırı bırakın herkes kendi dinini içinde saygı ile yaşasın cehennem tekkişilik deyil a dostlar ya iftira atıyorsan günahı cennetmi hayırrrr cehennem bırakın laf laf yapmayı kendinize bi bakın hayatı yaşayın sevgi ile saygı ile allah bir dir tek dir ??vesselam.Cevap Yaz 8 Yayından Kaldır
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Seni seyretmeye gelen kapalı pisliklerde senin gibidir.Canları cehenneme fasıkların.Cevap Yaz 1 10 Yayından Kaldır
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Abi fasık nedir kaça ayrılırlar...1 4 Yayından Kaldır
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Ateist Cem’e bakın hele aklı sıra kafa bulmuş gram aklı ile espri yapıyorCevap Yaz 221 130 Yayından Kaldır
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gerizekalı yobaz uydurma ateist olsa haberin bile olmazdı. . .3 12 Yayından Kaldır
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Müslüman olsa seversin degilmi sizi gidi çakma Müslümanlık sözde sahtekarlar sizi9 24 Yayından Kaldır
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Adamı tanıyıp her ne kadar sevmesem de mezun olduğu okul fırsat verseler göbek ata ata gitmek isteyeceğin yer. Senin gibiler ön sırada seyrediyor bu adamı !!! Hem sana ne adamın inancından o senin ne kadar müslüman olduğunu sorguluyor mu ? İftiranın en azından günahının dahi ne olduğundan habersizsin64 90 Yayından Kaldır
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Lan mal adamın umreye gitmişliğim var ha sen dicenki bile bile gitmiştir ama alakası bile yok31 29 Yayından Kaldır
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