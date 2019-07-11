Tesettürlüleri otele aldırmadığı iddia edilen Cem Yılmaz, fotoğrafıyla o iddialara cevap verdi

Ünlü komedyen Cem Yılmaz, tesettürlü vatandaşları ortağı olduğu otele aldırmadığı iddia edilmişti. Yılmaz sosyal medya hesabından yayınladığı fotoğrafla o iddialara cevap verdi.

"ISKA GEÇTİ"

Resmi Twitter hesabından fotoğraf paylaşan Cem Yılmaz, o iddialarla kendi üslübuyla dalga geçti. Yılmaz sosyal medya hesabından tesettüre girmiş halinin fotoğrafını yayınlayarak, paylaşıma "Iska geçti." notunu düştü. Yılmaz'ın paylaşımı kısa süre içerisinde çok sayıda yorum ve beğeni aldı.