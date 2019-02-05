Tesettüre Giren Oyuncu Gamze Özçelik, Afrika'da 11 Su Kuyusu Açtırdı

Tesettüre girdikten sonra yardım faaliyetlerinde koşturmaya başlayan Gamze Özçelik, hem su kuyusu açmak hem de diğer yardım faaliyetlerini gerçekleşmek için gittiği Kamerun'dan paylaşım yaptı.

11 FARKLI KÖYDE 11 SU KUYUSU AÇTIRDILAR

Gamze Özçelik, sosyal medya hesabından 11 su kuyusunu ihtiyaç sahiplerinin hizmetine sunduklarını, takipçileriyle paylaştı. Özçelik, "Ömrü su yollarında geçen Afrika'lı kardeşlerimiz için başlattığımız, "UMUT PINARLARI SU KUYULARI" projesi 1.etap kapsamında, desteklerinizle 11 farklı köyde 11 su kuyusu açtık. Açılışlar sırasında kurban kesimleri ve meyve fidanları dikimlerinin yanı sıra yüzlerce oyuncak, kıyafet, Türk bayraklı tişört ve ülkemizde yazılıp askıya bırakılan mektupların dağıtımlarını gerçekleştirdik. Ulaştırdığımız zekat yardımlarınızla birlikte, 1000 adet Kuran-ı Kerim dağıtımı da gerçekleştirebilmiş olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu çoşkumuza sizleri de ortak edebilmek için 1. etap açılışlarımızı özetlemeye çalıştığımız 4 dakikalık bir video hazırladık. Bizimle Umuda Koştuğunuz için çok teşekkür eder, iyi eğlenceler dileriz"