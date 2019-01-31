Tesettüre Giren Gamze Özçelik'ten, Duygusal Fotoğraf

Yardım faaliyetleriyle tanınan Gamze Özçelik, hem su kuyusu açmak hem de diğer yardım faaliyetlerini gerçekleşmek için gittiği Kamerun'dan paylaşımlarda bulunarak, "Ne güzel yol almak, yolda buluşmak. Ne güzel sevmek" ifadelerini kullandı.

SU KUYU AÇTI

Geçtiğimiz günlerde yeniden Afrika'ya su kuyusu açmak için giden Gamze Özçelik, su kuyusu açılınca sevinen kadınlarla çektiği fotoğrafı sosyal medya hesabından yayınladı. Orta Afrika'nın Kamerun ülkesine Umuda Koşanlar Derneği ile birlikte giden oyuncu Gamze Özçelik, hem su kuyusu açmak hem de diğer yardım faaliyetlerini gerçekleştirdi. Hala orada kalmaya devam eden Özçelik, sosyal medya hesabında paylaşımıyla takipçilerinin büyük beğenisini topladı. Orada yaşayan kadınların mutluluklarını paylaşan Özçelik, paylaşımın altına, "Ne güzel yol almak, yolda buluşmak. Ne güzel sevmek" notunu düştü.