Hindistan'da vinç devrildi: 9 ölü 1 yaralı Hindistan'ın Visakhapatnam kentinde bulunan bir tersanede vincin devrilmesi sonucu 9 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.

Hindistan'da acı bir olay yaşandı. Bir kentinden bulunan bir tersanede devrilen vinç nedeniyle 9 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi ise ağır yaralandı. Vincin düşüş anı sosyal medyada yer buldu.

Hindistan'ın Andhra Pradesh eyaletine bağlı liman kenti Visakhapatnam'da kentindeki bir tersanede yer alan vinç devrildi. Polis tarafından yapılan açıklamada en az 9 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Vincin devrildiği sırada 12 işçinin olay yerinde bulunduğu ifade edildi. Kazanın işçilerin vinçte çalışma yürüttüğü sırada meydana geldiği belirtildi.

EMNİYET MÜDÜRÜ AÇIKLAMA YAPTI

Visakhapatnam Emniyet Müdürü RK Meena, kamuya ait Hindustan Shipyard Limited şirketinin işlettiği limandaki kazada hayatını kaybeden işçilerden 4'ünün tersaneye bağlı çalıştığını, 5 işçinin ise sözleşmeli olduğununu kaydetti.

TEST YÜKLEMESİYLE İLGİLİ HATA

Ulusal basında yer alan habere göre kaza, vincin test yüklemesi sırasında meydana geldi. Kazada, 1 işçi de ağır yaralandı.

Vincin devrilişini kaydeden 8 saniyelik video sosyal medyada yer aldı.

Kaynak: İHA