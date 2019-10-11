Teröristlerin saldırısında şehit olan 11 yaşındaki Elif Terim'in babası: Bir değil binlerce Elif'im kurban olsun

11.10.2019 19:07

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesine, YPG/PKK'lı teröristlerin havanlı ve roketatarlı saldırılarında şehit olan 11 yaşındaki Elif Terim'in babası Halil İbrahim Terim açıklamalarda bulundu.

"BİR DEĞİL BİNLERCE ELİF'İM KURBAN OLSUN"

A Haber'e konuşan Halil İbrahim Terim, yürekleri parçalayan sözler sarf etti. Türkiye'nin terörün üstesinden geleceğine inandığını söyleyen Terim, "Devletimizin arkasındayız. Bir değil binlerce Elif'im kurban olsun Türkiye Cumhuriyeti devletine" ifadelerini kullandı.

"GURURLUYUM"

Baba Halil İbrahim Terim, "İnşallah Türkiye Cumhuriyeti bunların hakkından gelecektir. Biz buna inanıyoruz. Devletimizin arkasındayız. Bir değil binlerce Elif'im kurban olsun Türkiye Cumhuriyeti devletine. Ben babasıyım üzüntülüyüm içim dolu ama devletime hiçbir şeyim yok. Bir değil 10 tane şehit veririm devletim uğruna. Hiçbir şey de olmadı Elhamdulillah. Bir şehit verdiğim için devletime gururluyum." diye konuştu.

YAKINLARI GÖZYAŞI DÖKTÜ

YPG/PKK'lı teröristlerin havanlı ve roketatarlı saldırılarında yaralanan ve kaldırıldığı Ceylanpınar Devlet Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayan 11 yaşındaki Elif Terim'in Türk bayrağına sarılı tabutu, törenin düzenleneceği Semerkand Camii'ne getirildi.

Törene şehidin hamile olan annesi Şaha, babası Halil İbrahim ve yakınlarının yanı sıra İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Aile, Çalışma ve Sosyal HizmetIer Bakan Yardımcısı Ahmet Koca, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Diyarbakır Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Mustafa Başoğlu, İl Jandarma Komutanı Albay Eyüp Sabri Kirişçi ile kurum amirleri ve askeri yetkililer katıldı.

Saygı duruşunda bulunulmasının ardından şehidin öz geçmişi okundu, dua edildi.