Teröristlerin güvenli bölgeden çekilme işlemi sürüyor

22.10.2019 17:50

Türkiye ile ABD arasında 17 Ekim'de varılan mutabakatta terör örgütü PKK/YPG'nin Barış Pınarı Harekâtı bölgesinden çekilmesi için verilen 120 saatlik süre bugün saat 22.00 itibarıyla sona erecek. Sürenin dolmasına saatler kalaKamışı kentinden PKK/YPG'li teröristlerin araçlarla tahliye işlemlerine devam ettiği görüldü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkan Yardımcısı Pence'in 17 Ekim'de görüşmesi sonrası, 9 Eylül'de başlatılan Barış Pınarı Harekatına 5 gün ara verilmişti. Terör örgütü YPG mensuplarının güvenli bölgeden çıkması için verilen sürenin dolmasına az bir süre kala, Suriye'nin Kamışlı kentinden yeni görüntüler geldi. Mardin'in Nusaybin ilçesi karşındaki Kamışı kentinden PKK/YPG'li teröristlerin araçlarla tahliye işlemlerine devam ettiği görüldü.

NE OLMUŞTU?

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in başkanlığında ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey'nin de bulunduğu ABD heyeti perşembe günü Suriye'de güvenli bölge kurulmasına ilişkin Türkiye ile mutabakata varmıştı.

Mutabakat kapsamında ABD'nin desteklediği YPG/PKK terör örgütünün ağır silahlarını teslim edip güvenli bölgeden çıkması için Barış Pınarı Harekatı 120 saatliğine askıya alındı.

Terör örgütünün 30 kilometre derinliğindeki güvenli bölge alanından çekilmesiyle Türk Silahlı Kuvvetlerinin kontrolünde bölgede güvenli bölge icra edilecek ve Barış Pınarı Harekatı sonlandırılacak.

Güvenli bölgenin inşası ve icrası konusunda ilerleyen zamanlarda ABD ile iş birliği artırılacak.

ABD'nin, terör örgütü YPG/PKK'ya anlaşma kapsamında kabul ettiği şartları uygulatmadığı takdirde ise Barış Pınarı Harekatı'na devam edilecek.

Türkiye, ABD'nin YPG/PKK ve güvenli bölge konusunda sözlerini yerine getirmemesi üzerine 9 Ekim'de Fırat'ın doğusundaki terör örgütü unsurlarına karşı Barış Pınarı Harekatı'nı başlatmıştı.

Kaynak: İHA