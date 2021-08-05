"Teröristler orman yakacak" iddiası ortalığı karıştırdı! Eli sopalı grup, yolunu kestikleri araca böyle saldırdı
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"Teröristler orman yakacak" iddiası ortalığı karıştırdı! Eli sopalı grup, yolunu kestikleri araca böyle saldırdı

Haberler.com / Olgun Kızıltepe - Haberler | Güncel

Aydın'ın Efeler ilçesinde halk arasında hızla yayılan "Orman yakmak isteyen teröristler dolaşıyor" iddiası ortalığı ayağa kaldırdı. Bölgede kendilerince önlem alan bir grup vatandaş, ellerine geçirdikleri sopalarla önünü kestikleri bir araca ve içindekilere saldırdı.

Türkiye orman yangınlarıyla mücadele ederken Aydın'ın Efeler ilçesinden gelen görüntüler ortalıkta dolaşan bilgi kirliliğinin ne derece tehlikeli boyutlara ulaştığını bir kez daha gösterdi.

DOLAŞIMA SOKULAN İDDİA AMACINA ULAŞTI

İlçede bir süredir provokatörler tarafından halk arasında dolaşıma sokulan "Çevrede orman yakmak isteyen teröristler dolaşıyor" iddiası kısa sürede amacına ulaştı. Öyle ki iddianın aslı var mı yok mu araştırma gereği duymayan bazı vatandaşlar, ellerine geçirdikleri sopa ve küreklerle gelip geçen araçları durdurmaya başladı.

ARACA VE İÇİNDEKİLERE SOPALARLA SALDIRDILAR

Akşam saatlerinde ise vatandaşların sopalı nöbeti istenmeyen görüntüleri de beraberinde getirdi. Durdurulan araçlardan birinin içindekilerle tartışan vatandaşlar, bir anda araca ve aracın içindekilere saldırmaya başladı. Cep telefonu kamerası ile kaydedilen o anlar sosyal medyada da büyük yankı uyandırdı.

'Teröristler orman yakacak' iddiası ortalığı karıştırdı! Eli sopalı grup, yolunu kestikleri araca böyle saldırdı
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olgun.kiziltepe@haberler.com - Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
olgun.kiziltepe@haberler.com
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