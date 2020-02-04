: Teröristler Afrin'de okul ve camiyi hedef aldı: 1 ölü, 7 yaralı

04.02.2020 17:42 | Son Güncelleme: 04.02.2020 17:54

Suriye'de terör örgütü YPG/PKK, Halep iline bağlı Afrin ilçe merkezindeki iki okul ve bir camiye Grad füzesiyle saldırdı. Saldırıda 1 öğrenci hayatını kaybetti, 7 öğrenci yaralandı.

BÜYÜK HASAR MEYDANA GELDİ

Saldırı nedeniyle okul ve çevresindeki evlerde büyük hasar meydana geldi. Olay yerine gelen sivil savunma ekipleri yaralıları hastaneye kaldırdı.

BAKANLIK SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Bombalı araç saldırıları başta olmak üzere Suriye kuzeyinde masum sivilleri hedef alan eli kanlı PKK/YPG terör örgütü, şimdi de Afrin merkezde yer alan iki okul ve bir camiye 4 grad füzesi attı. Terör örgütünün alçak saldırısında 1 öğrenci hayatını kaybetti, 7 öğrenci yaralandı." ifadesine yer verildi.

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