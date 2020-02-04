Teröristler Afrin'de okul ve camiyi hedef aldı: 1 ölü, 7 yaralı
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Teröristler Afrin'de okul ve camiyi hedef aldı: 1 ölü, 7 yaralı

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "PKK/YPG'nin Afrin merkezdeki iki okul ve bir camiye Grad füzesiyle yaptığı saldırıda 1 öğrenci hayatını kaybetti, 7 öğrenci yaralandı" denildi.

04.02.2020 17:42 | Son Güncelleme: 04.02.2020 17:54
Teröristler Afrin'de okul ve camiyi hedef aldı: 1 ölü, 7 yaralı

Suriye'de terör örgütü YPG/PKK, Halep iline bağlı ilçe merkezindeki iki okul ve bir camiye Grad füzesiyle saldırdı. Saldırıda 1 öğrenci hayatını kaybetti, 7 öğrenci yaralandı.

BÜYÜK HASAR MEYDANA GELDİ

Saldırı nedeniyle okul ve çevresindeki evlerde büyük hasar meydana geldi. Olay yerine gelen sivil savunma ekipleri yaralıları hastaneye kaldırdı.

BAKANLIK SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Bombalı araç saldırıları başta olmak üzere Suriye kuzeyinde masum sivilleri hedef alan eli kanlı PKK/YPG terör örgütü, şimdi de Afrin merkezde yer alan iki okul ve bir camiye 4 grad füzesi attı. Terör örgütünün alçak saldırısında 1 öğrenci hayatını kaybetti, 7 öğrenci yaralandı." ifadesine yer verildi.


Haber Videosu

: Teröristler Afrin'de okul ve camiyi hedef aldı: 1 ölü, 7 yaralı
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