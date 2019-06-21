Teröristbaşı Öcalan'ın "tarafsızlık" çağrısına Temelli'den yorum: Halk kararını 1 hafta önce verdi

İmralı Cezaevinden açıklama yapan terör örgütü PKK'nın sözde lideri Abdullah Öcalan, HDP'ye İstanbul seçimlerinde tarafsızlık çağrısı yaptı. Teröristbaşının 23 Haziran çağrısını yorumlayan HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, "Avukatların açıklamasını görmemiz lazım ama halk kararını zaten 1 hafta önce verdi" diye konuştu.

Anadolu Ajansı'nın, Abdullah Öcalan'ın Öcalan'ın HDP'lilere İstanbul seçimlerinde "tarafsız olmaları" çağrısı yaptığına ilişkin haberi servis etmesi üzerine gözler bugün Asrın Hukuk Bürosu'nun yapacağı açıklamaya çevrildi.

BBC Türkçe'ye konuşan Sezai Temelli AA'nın Munzur Üniversitesi Öğretim Üyesi Ali Kemal Özcan'a dayandırarak verdiği haberiyle ilgili konuştu.

"AA'NIN BU TÜR HABERLERİNE ALIŞIĞIZ"

Temelli, Ali Kemal Özcan'la Öcalan görüşmesi hakkında bilgisinin olmadığını ve Özcan'ı sadece basından tanıdığını belirterek, Öcalan'ın görüşmelerden sonra kamuoyuna avukatları aracılığıyla açıklama yaptığına dikkat çekti. Avukatların Öcalan'la önceki gün görüştüğünü ve yarın açıklama yapacakları bilgisini verdiklerini belirten Temelli, "AA'nın bu tür haberlerine alışığız. Yarın avukatların açıklamalarından sonra biz de açıklama yapacağız. Ama aldığım bilgi şu ana kadarki açıklamalarıyla aynı yönde olduğu yönünde" dedi.

"HAL KARARINI 1 HAFTA ÖNCE ZATEN VERDİ"

Temelli, Öcalan'ın AA'nın servis ettiği gibi seçimlerde tarafsızlık çağrısı yapması halinde, parti olarak tutumlarının değişip değişmeyeceği yönündeki soru üzerine, "Avukatların açıklamasını görmemiz lazım, onu görene kadar kimse gerçeği bilemez. AA ile benzer yönde gelir mi, gelmez mi bilmiyorum. Ama halk kararını zaten 1 hafta önce verdi. Sayın Öcalan, son derece titiz davranan bir insandır, siyasi süreçleri de çok iyi değerlendirir" diye konuştu.

PKK ELEBAŞININ MESAJI

Doç. Dr. Ali Kemal Özcan, Abdullah Öcalan ile yaptığı görüşmeye ilişkin basın açıklaması düzenleyerek Abdullah Öcalan'ın mektubunu okudu. Mektupta Abdullah Öcalan HDP'ye, "23 Haziran seçimlerinde tarafsız kalın" çağrısında bulundu.

HDP'NİN MESAJA YANITI

Terörisbaşı Öcalan'ın İstanbul seçimleri için yaptığı tarafsızlık çağrısına HDP'den de yanıt gelmişti. HDP'den yapılan açıklamada, "31 Mart'ta oylarımızı koruyarak demokrasiye kazandırmıştık, şimdi yine demokrasi ve halk iradesinin kazanması için sandık başına gidecek, oylarımızı demokrasi, barış ve eşitlikten yana kullanacağız." ifadeleri kullanılmıştı.

ERDOĞAN'IN YORUMU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün sosyal medya ve TV ortak yayınında açıklamalarda bulundu. Erdoğan, teröristbaşı Öcalan'ın çağrısını, "Bu iktidar savaşında HDP PKK kanadında yaşanan bu savaş Öcalan ve Demirtaş noktasında da ciddi bir iktidar mücadelesine doğru kayma gösteriyor. Bu süreç içerisinde tabi Öcalan kendi iktidarını bunların hiçbirine kaçırmak istemiyor." diyerek yorumladı.