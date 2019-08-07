Son dakika! Asrın Hukuk Bürosu duyurdu: Teröristbaşı Öcalan avukatlarıyla görüştü

07.08.2019 17:51

Asrın Hukuk Bürosundan bugün yapılan yazılı açıklamada, büroya ait iki avukatın, müvekkilleri Abdullah Öcalan ile İmralı Cezaevi'nde görüştüğü aktarıldı. Terör örgütü elebaşı Öcalan'la görüşen avukatların isimlerinin Newroz Uysal ve Rezan Sarıca olduğu açıklandı.

İBB SEÇİMLERİ ÖNCESİNDEKİ AÇIKLAMASI GÜNDEM YARATMIŞTI

Asrın Hukuk Bürosu, 21 Haziran' da yaptığı yazılı açıklamada, müvekkilleri Abdullah Öcalan ile İmralı Cezaevi'nde, 18 Haziran tarihinde avukat görüşmesi gerçekleştirildiğini aktarmıştı.

O dönem teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın kaleme aldığı ve Doç. Dr. Ali Kemal Özcan tarafından da paylaşılan mektup, tartışma yaratmıştı.

TARAFSIZLIK ÇAĞRISI

İmralı'da teröristbaşıyla görüşen Doç. Dr. Ali Kemal Özcan, Öcalan'ın HDP'ye İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi için tarafsızlık çağrısı yaptığını aktarmıştı.

Özcan, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Abdullah Öcalan'ın kendisinin iki avukatına el yazısıyla bir sayfalık açıklama vermiş olduğunu öğrendik. Bugün uzun bir değerlendirme yaptık Abdullah Öcalan'la İmralı hapishanesinde. Görüşme esnasında söz açıklamaya geldiğinde o açıklandığını sanmaktaydı fakat bizden öğrenmiş oldu ki 18 Haziran 2019 tarihinde avukatlara savcılık üzerinden teslim edilmiş olan açıklama henüz yayınlanmamış. Abdullah Öcalan bunu öğrendiğinde tepki gösterdi" ifadelerini kullanmıştı.

ASRIN HUKUK BÜROSU - DOÇ. DR. ÖZCAN ATIŞMASI

Öcalan'ın kendisine avukatlarına atfen bir not verdiğini dile getiren Özcan, avukatlarının telefonlara cevap vermediğini söylemiş ve bu sebeple avukatlarıyla birlikte yapılması planlanan açıklamayı tek başına yapmak durumunda kaldığını aktarmıştı.

Asrın Hukuk Bürosu ise şöyle cevap vermişti:

"Bu metnin de görüşmelerin içeriğiyle birlikte öncelikli olarak metnin ilk muhatabı olan HDP ile paylaşılmasını ve görüşülmesini istemiştir. Bizler de Öcalan'ın talebi doğrultusunda yapmış olduğu değerlendirmeleri ve yazılı görüşmeden sonra HDP kurulları ve yetkilileri ile paylaşarak 21 Haziran 2019 Cuma günü kamuoyunu bilgilendirme planlaması yaptık.

Bu konuda belirttiğimiz muhataplar dışında bir paylaşımımızın olmadığını da özellikle belirtmek isteriz. Biz kendi planlamamız doğrultusunda hazırlıklarımızı ve görüşmelerimizi yaparken Ali Kemal Özcan isimli kişinin basınla paylaşımlarını gördük. Özcan, perşembe akşam saatlerinde büromuz avukatları ile temas kurmaya çalışarak, İmralı'da görüşme yaptığını iddia etmiştir. İmralı'ya avukat olmayan bir kişinin götürüleceğine dair bir bilgiye sahip değildik. 2 Mayıs tarihinden bu yana gerçekleşen tüm görüşmelerde uyguladığımız üzere müvekkilimizin mesajlarını önce muhataplarıyla akabinde kamuoyuyla paylaşan bir tutum içerisindeyiz. Müvekkilimizin duruşu ve sözlerinin toplumsal politik bağlamda taşıdığı önemin bilincindeyiz. ve açıklamalarımızda da bu sorumluluğu ve dikkati sergileme çabasındayız. Dolayısıyla 2 Mayıs'tan bu yana yoğunlaştığı haliyle İmralı ve müvekkilimiz hakkında bizimle temasa geçmeye çalışan her kişi ve kuruma karşı da bu dikkat ve sorumlulukla yaklaşmak zorundayız. Özcan'ın gerçekleştirdiğini söylediği görüşmesine dair ifade ettiği hususlar, bunları kamuoyuyla paylaşma biçimi ve kullandığı kavramlar kendisini bağlayacak hususlardır."

Açıklamada, Öcalan'ın, kutuplaşma siyasetinin, hakaret söylemleri ve demagoji ile bir çatışma ve savaş siyaseti olduğunu aktararak, HDP'nin kendi yolunu koruması gerektiğini, HDP'nin çalışmalarını kendisinin yaptığını ve kararlarını HDP'nin vereceğini söylediği de ifade edilmişti.