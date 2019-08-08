Teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın avukatlarıyla yaptığı görüşmenin detayları ortaya çıktı

08.08.2019 17:54

İmralı F Tipi Cezaevinde tutuklu bulunan Teröristbaşı Abdullah Öcalan ile dün avukatları arasında yapılan görüşmenin detayları ortaya çıktı.

"KÜRTLERE YER AÇMAYA ÇALIŞIYORUM"

Açıklamada,Teröristbaşı Öcalan'ın, "Kürtlere yer açmaya çalışıyorum gelin Kürt sorununu çözelim. Bir haftada çatışma durumunu, ihtimalini ortadan kaldırırım diyorum. Ben çözerim, kendime güveniyorum, çözüm için hazırım. Ancak devlet de, devlet aklı da gereğini yapmalıdır." dediği paylaşıldı.

Asrın Hukuk Bürosu tarafından yayınlanan, Öcalan'ın açıklamaları şu şekilde: