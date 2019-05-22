Avukatlar İmralı'ya Hareket Etti! İşte Teröristbaşı Öcalan'a Götürülen Eşyalar

Abdullah Öcalan'ın avukatları Gemlik'ten İmralı Adası'na hareket etti. Bugünkü ziyaret, 27 Temmuz 2011 tarihinden sonra avukatlarla Gemlik üzerinden yapılan ilk görüşme özelliğini taşıyor. Avukatların Öcalan'a iç çamaşır, günlük gazete ve birkaç kitap götürdüğü görüldü.

İmralı Cezaevi'nde yatan PKK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan 8 sene sonra adaya geçişin sağlandığı Gemlik'ten giden heyetle görüşecek.

İMRALI ADASI'NA HAREKET ETTİLER

Bir kadın, bir erkek avukatı sabah 9.20 sıralarında Gemlik İlçe Jandarma Komutanlığı'na geldi. Burada kimlik kontrolleri yapılan avukatların yanlarında iç çamaşır, günlük gazeteler ve bir kaç kitabı da getirdiği gözlendi. 2 avukat İlçe Emniyet Müdürlüğü, jandarma ve Cezaevi Müdürlüğü ekiplerinin kontrolünde Gemport Limanı'ndan İmralı Adası'na hareket etti.

NE OLMUŞTU?

Abdullah Öcalan Mayıs ayının başlarında Avrupa İşkenceyi Önleme Komitesi ve avukatlarıyla bir görüşme yapmıştı. Ancak avukatlar bu görüşmeyi gerçekleştirmek için İstanbul'dan hareket etmişti. Bugünkü ziyaret 27 Temmuz 2011 tarihinden sonra avukatlarıyla Gemlik üzerinden yapılan ilk görüşme özelliğini taşıyor. Öcalan en son 12 Ocak 2019'da kardeşi Mehmet Öcalan ile görüşmüştü.

Kaynak: İHA