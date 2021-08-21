Terör örgütü YPG/PKK, Rakka'da 28 genci silahlı kadrosuna katmak için alıkoydu
TEL Terör örgütü YPG/PKK, Suriye'de işgalinde tuttuğu Rakka ilinde 28 genci, "zorunlu askerlik" adı altında zorla silahlı kadrosuna katmak için alıkoydu.
TEL Terör örgütü YPG/PKK, Suriye'de işgalinde tuttuğu Rakka ilinde 28 genci, "zorunlu askerlik" adı altında zorla silahlı kadrosuna katmak için alıkoydu.
Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, YPG/PKK'lı teröristler, dün Rakka'nın batı kırsalındaki Mansura beldesine baskın yaptı.
Terör örgütü, beldede nehrin kıyısında aileleriyle piknik yapan toplam 28 kişiyi alıkoydu.
Alıkonulan gençler, Rakka'nın batı kırsalındaki Tabka ilçesindeki sözde eğitim kamplarına götürüldü.
Terör örgütü YPG/PKK'nın Rakka kent merkezi ve kırsal kesimlerde, silahlı kadrosuna katmak için gençleri zorla alıkoymaya devam edeceği öğrenildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Eşref Musa