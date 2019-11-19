PKK yandaşlarına "Ne mutlu Türküm" diye haykıran Fransız kadından mesaj var: Beni arıyorlar

19.11.2019 16:32 | Son Güncelleme: 19.11.2019 16:47

Fransa bölücü terör örgütü PKK yandaşlarının Türkiye karşıtı gösterisinde "PKK teröristtir. Ne mutlu Türküm diyene" diye bağırarak tüm Türkiye'nin sevgisini kazanan Morgane isimli Fransız kadın yeni bir mesaj yayınladı. PKK yandaşlarının kendisine zarar vermek için aradığını belirten Fransız kadın, "Şehsen beni korkutmuyorlar ama ailem tedirgin." dedi.

"AİLEM İÇİN KORKUYORUM"

Anne ve babasının Fransız olduğunu, ailesinde hiç Türk bulunmadığını belirten, "Ama kendimi, Türkiye'ye yakın hissediyorum, muhteşem bir ülke. Onur, saygı, cömertlik, tolerans kelimelerinin anlamını bilen bir ülke. Dolayısıyla PKK'nın kurbanlarına saygısızlık edilmesini kabul edemezdim. Özür dileyerek karşınıza yüzümü kapatarak çıkıyorum. Çünkü PKK terör örgütü yandaşları bana zarar vermek niyetiyle beni arıyor. Şahsen beni korkutmuyorlar ama ailem tedirgin. Sizlere destek mesajlarınız için teşekkür ediyorum. Saygılar, yaşasın Türkiye!" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Fransa'nın Toulouse kentinde, Morgane isimli Fransız kadın, terör örgütü yandaşlarının yanına yaklaşarak 'PKK teröristir' deyip daha sonra 'Ne mutlu Türküm diyene' diye bağırmıştı. Kadını kurtarmaya çalışan iki kişi, terör örgütü yandaşları tarafından darp edilmişti. Olaylar sonrasında Fransız polisi yine şaşırtmamış ve terör yandaşlarına müdahalede bulunmamıştı.