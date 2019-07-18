IKBY bayrağı açtığı için PKK sempatizanı sanılan turist, linç edildi

IKBY bayrağı açtığı için PKK sempatizanı sanılan turist, linç edildi

Trabzon Uzungöl'de bir turist, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi bayrağı açarak fotoğraf çektirmek isteyince öfkeli kalabalık tarafından linç edildi.

Trabzon'un Çaykara ilçesindeki dünyaca ünlü turizm merkezi Uzungöl'de bir turist, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi bayrağı açarak fotoğraf çektirmek isteyince ortalık karıştı. Terör örgütü PKK sempatizanı sanılan şahıs, saldırıya uğradı.

Kimliği açıklanmayan Kuzey Iraklı bir turist, elinde Irak Kürt Bölgesel Yönetimi bayrağı ile göl kenarında fotoğraf çektirmek istedi. Bu sırada çevredeki vatandaşlar, şahsın elindekini terör örgütü PKK'nın sözde bayrağı sandı.

EKİPLER ZOR KURTARDI

Ardından da tepki büyüdü ve saldırıya dönüştü. Linç edilen şahıs, jandarma ekipleri tarafından güçlükle vatandaşların elinden alındı ve bölgeden uzaklaştırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA
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YORUMLAR (9)

  • BARİS, İLLEDE BARİS:
    bir bezin ne kadar önemi var sizler icinse, ayni derecede baska insanlara o saygiyi halen ögrenmemiz faist zihniyet, IRKCILIKTAN baska dar kafalara siginicak gram bilinc zeka giremez zaten, yaziklar olsun fasit zihniyetinze. afrikalarinda benzer renklerle bayraklari var onlarida linc eden, ögrendiginiz bi bu tek. BÜTÜN SIZIN SEVEMEDIGNIZI LINC EDIN; BIR TEK SIZIN HAKKINIZ VAR BU DÜNYADA YASAMAK VE KENDINI ÜSTÜN VARLIK GÖRMEK degilmi. etrafdaki ülkelere bakinda biraz medeniyet ve hosgörü ögreni
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  • HAKAN ERGİN:
    TRABZON, TÜRKİYE''NİN T''SİDİR bizler bu duruma izin versek yarın öbürgün gelip pkk bayrağı açacaklar bence en doğrusunu yapmışlar. ellerine sağlık, BEZ parçası diye hitap ettiğin bayraktan şikayetciysen git ırak''ta özgürce dolaş, gez, eylen burasıda özgür bir devlet pkk falan dinlemeyiz.
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  • ALAKALIADAM:
    Ya o bayrağı açmasında Amaç Kürdistan propagandası yapmak. Hiç te masum göstermeyin anlatmak istediğini halk iyi anlamış ki böyle davranmış yoksa Trabzon halkı haksız değil
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  • 1:
    IYI OLMUS BURASI TURKIYE TEK BAYRAK ACILIR TURISSE ADAM GIBI DOLASSIN BAYRAK ACACAKSA CO SEVIYORSA ORAYA GITSIN ZAGAR
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