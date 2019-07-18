IKBY bayrağı açtığı için PKK sempatizanı sanılan turist, linç edildi
Trabzon Uzungöl'de bir turist, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi bayrağı açarak fotoğraf çektirmek isteyince öfkeli kalabalık tarafından linç edildi.
Trabzon'un Çaykara ilçesindeki dünyaca ünlü turizm merkezi Uzungöl'de bir turist, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi bayrağı açarak fotoğraf çektirmek isteyince ortalık karıştı. Terör örgütü PKK sempatizanı sanılan şahıs, saldırıya uğradı.
Kimliği açıklanmayan Kuzey Iraklı bir turist, elinde Irak Kürt Bölgesel Yönetimi bayrağı ile göl kenarında fotoğraf çektirmek istedi. Bu sırada çevredeki vatandaşlar, şahsın elindekini terör örgütü PKK'nın sözde bayrağı sandı.
EKİPLER ZOR KURTARDI
Ardından da tepki büyüdü ve saldırıya dönüştü. Linç edilen şahıs, jandarma ekipleri tarafından güçlükle vatandaşların elinden alındı ve bölgeden uzaklaştırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA
YORUMLAR (9)
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bir bezin ne kadar önemi var sizler icinse, ayni derecede baska insanlara o saygiyi halen ögrenmemiz faist zihniyet, IRKCILIKTAN baska dar kafalara siginicak gram bilinc zeka giremez zaten, yaziklar olsun fasit zihniyetinze. afrikalarinda benzer renklerle bayraklari var onlarida linc eden, ögrendiginiz bi bu tek. BÜTÜN SIZIN SEVEMEDIGNIZI LINC EDIN; BIR TEK SIZIN HAKKINIZ VAR BU DÜNYADA YASAMAK VE KENDINI ÜSTÜN VARLIK GÖRMEK degilmi. etrafdaki ülkelere bakinda biraz medeniyet ve hosgörü ögreniCevap Yaz 3 11 Yayından Kaldır
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TRABZON, TÜRKİYE''NİN T''SİDİR bizler bu duruma izin versek yarın öbürgün gelip pkk bayrağı açacaklar bence en doğrusunu yapmışlar. ellerine sağlık, BEZ parçası diye hitap ettiğin bayraktan şikayetciysen git ırak''ta özgürce dolaş, gez, eylen burasıda özgür bir devlet pkk falan dinlemeyiz.17 2 Yayından Kaldır
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Zeytin kadar olan beyinlerini hamsi ile yemişler belli :)9:). ). )Cevap Yaz 7 23 Yayından Kaldır
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Ya o bayrağı açmasında Amaç Kürdistan propagandası yapmak. Hiç te masum göstermeyin anlatmak istediğini halk iyi anlamış ki böyle davranmış yoksa Trabzon halkı haksız değilCevap Yaz 27 4 Yayından Kaldır
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ELLERİNİZ DERT GÖRMESİN,Cevap Yaz 26 3 Yayından Kaldır
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HELAL OLSUNCevap Yaz 28 4 Yayından Kaldır
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Adami linc edenlere mi kurtaranlara mi helal olsun...1 5 Yayından Kaldır
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IYI OLMUS BURASI TURKIYE TEK BAYRAK ACILIR TURISSE ADAM GIBI DOLASSIN BAYRAK ACACAKSA CO SEVIYORSA ORAYA GITSIN ZAGARCevap Yaz 19 1 Yayından Kaldır
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bayragini kendi ülkende ac serseri!Cevap Yaz 18 2 Yayından Kaldır
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