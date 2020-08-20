Terör örgütü PKK'nın bomba yüklü 2 maket uçağı düşürüldü Terör örgütü PKK'nın Irak'ın kuzeyindeki saldırı girişiminin başarılı bir müdahale ile önlendiğini belirten Milli Savunma Bakanlığı, bölgede askeri üsse saldırı girişiminde bulunan bomba yüklü 2 adet maket uçağın düşürüldüğünü duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), terör örgütü PKK'nın Irak'ın kuzeyindeki saldırı girişiminin başarılı bir müdahale ile önlendiğini duyurdu.

MSB'nin açıklamasında "Terör örgütü PKK'nın Irak kuzeyindeki saldırı girişimi başarılı bir müdahale ile önlendi. Bölgedeki bir üs bölgemize saldırı girişiminde bulunan bomba yüklü 2 adet maket uçak, Kahraman Mehmetçiğin dikkati sayesinde fark edilerek düşürüldü." denildi.