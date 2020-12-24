Son dakika haberleri | Terör örgütü MLKP üyesi İstanbul'da yakalandı

Son dakika haber... Terör örgütü MLKP üyesi İstanbul'da yakalandı İstanbul'da terör örgütü MLKP'ye yönelik gerçekleştirilen operasyonda uzun süredir aranan Uğur O. yakalandı.

Terör örgütü MLKP üyesi İstanbul'da yakalandı

İSTANBUL - İstanbul'da terör örgütü MLKP'ye yönelik gerçekleştirilen operasyonda uzun süredir aranan Uğur O. yakalandı.

İhlas Haber Ajansı muhabirinin aldığı bilgiye göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca aranan terör örgütü MLKP üyeliğinden aranan Uğur O.nun saklandığı adres, MİT İstanbul Bölge Başkanlığı birimlerinin çalışması ile tespit edildi.

Yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul'da "sorumlu seviyede" faaliyet gösteren O.'yu yakalamak için harekete geçen İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, geçtiğimiz Pazartesi günü sabaha karşı belirlenen adrese baskın düzenledi. 21 Aralık'ta düzenlenen operasyonla gözaltına alınan şüpheli Uğur O., Terörle Mücadele Şubesine getirildi. Örgüt üyesi, polisteki sorgusunun ardından bugün Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi. MLKP üyesi O., çıkarıldığı mahkemece "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma" suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SADIK KAHRAMAN