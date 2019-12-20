Terör örgütü DHKP/C'nin üst düzey sorumlusu yakalandı
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Terör örgütü DHKP/C'nin üst düzey sorumlusu yakalandı

Terörden Arananlar Listesi'nde "yeşil" kategoride yer alan terör örgütü DHKP/C'nin üst düzey sorumlularından Oya Aslan yakalandı.

20.12.2019 23:54 | Son Güncelleme: 20.12.2019 23:54
Terör örgütü DHKP/C'nin üst düzey sorumlusu yakalandı

Terörden Arananlar Listesi'nde "yeşil" kategoride yer alan terör örgütü DHKP/C'nin üst düzey sorumlularından yakalandı.

İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Terörden Arananlar Listesi'nde "yeşil" kategoride yer alan, DHKP/C'nin üst düzey sorumlusu olan ve 5 farklı soruşturmadan aranması bulunan Aslan'ın 3 yıldır Küçükçekmece İkitelli'de bir adreste saklandığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Soruşturma kapsamında, örgüte ait olduğu belirlenen hücre evine düzenlenen operasyonda, Oya Aslan yakalandı. Aynı evde bulunan DHKP/C üyeliğinden hakkında 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan Yüksel Doğan da ekiplerce gözaltına alındı.

Adreste yapılan aramada, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA
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