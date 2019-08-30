İzmir ve Muğla'da terör operasyonu! Eylem hazırlığında 21 kişi gözaltına alındı

30.08.2019 08:30

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, 1 Eylül Dünya Barış Günü öncesinde yaşanabilecek eylemlerin önlenebilmesi amacıyla sol terör örgütleri, PKK/KCK ve DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyon düzenledi.

Ekiplerce sol terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifresiyle ilgili yapılan çalışmalarda, terör örgütleri tarafından verilen talimatlar doğrultusunda örgüt tabanını ayakta tutabilmek, sokak eylemlerini tekrar hareketlendirebilmek amacıyla hareket eden şahıslar tespit edildi.

İzmir kent merkezi, Menemen, Ödemiş, Seferihisar ilçeleri ve Muğla'nın Marmaris ilçesinde yapılan operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda toplatma kararı bulunan yayın, örgütlere ait flama ve bayrak ile örgütsel doküman ele geçirildi.

PKK/KCK ÜYESİ 9 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

İzmir merkezde ile Menemen ilçesinde, PKK/KCK terör örgütünün talimatları doğrultusunda hareket ettikleri ve örgütün propagandasını yaptıkları tespit edilen şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda da 9 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlıların adreslerinde yapılan aramalarda ruhsatsız 2 tabanca, 1 av tüfeği, toplatma kararı bulunan çok sayıda yayın ve örgütsel doküman ele geçirildi.

DEAŞ OPERASYONU

Öte yandan, İzmir merkezde DEAŞ terör örgütü adına faaliyet gösterdikleri, çatışma bölgeleriyle irtibatlı oldukları tespit edilen şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda 6 Suriyeli şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda örgütü simgeleyen bayraklar ve örgütsel doküman ele geçirildi.

Polis ekiplerince 3 ayrı operasyonda gözaltına alınan 21 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: AA