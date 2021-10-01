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Son dakika haberi! Terminale yaklaşan uçağın kanadına çıkan yolcuya gözaltı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika gelişmesine göre ABD'nin Miami kentindeki havaalanında terminale yaklaşan uçaktaki bir yolcu, acil çıkış kapısından uçağın kanadına çıkınca polis tarafından gözaltına alındı.

ABD'nin Miami kentindeki havaalanında terminale yaklaşan uçaktaki bir yolcu, acil çıkış kapısından uçağın kanadına çıkınca polis tarafından gözaltına alındı.

ABD'nin Florida eyaletinde yer alan Miami Uluslararası Havalimanında ilginç anlar yaşandı. Kolombiya'dan gelen bir uçak, havaalanına iniş yaptıktan sonra terminale doğru ilerledi. Bu sırada bir yolcu, acil çıkış kapısını açarak uçağın kanadına çıktı. O anlar bir cep telefonu kamerasına yansırken, Miami-Dade polisi tarafından yapılan açıklamada, yolcunun kanatta yürüdükten sonra bir alana atladığı ve tehlikede olduğunu söylediği belirtildi. Güvenlik görevlisiyle karşılaşan yolcunun tekrar tehlikede ve yardıma ihtiyacı olduğunu söyleyerek yardım istediği ifade edildi. Yolcunun ABD Gümrük ve Sınır Koruma görevlileri tarafından gözaltına alındığı aktarıldı. Gözaltındayken kendini kötü hissettiğini söyleyen yolcu, hastaneye götürüldü.

American Airlines tarafından yapılan açıklamada, "Miami'de uçaktan inerken, 920 sefer sayılı uçuşta bir müşteri, acil çıkış yoluyla uçaktan indi. Müşteri, kolluk kuvvetleri tarafından hemen gözaltına alındı. Ekip üyelerimize ve kolluk kuvvetlerine hızlı müdahalesi için teşekkür ederiz" denildi.

(İHA)

Son dakika haberi! Terminale yaklaşan uçağın kanadına çıkan yolcuya gözaltı

Son dakika haberi! Terminale yaklaşan uçağın kanadına çıkan yolcuya gözaltı

Son dakika haberi! Terminale yaklaşan uçağın kanadına çıkan yolcuya gözaltı

Son dakika haberi! Terminale yaklaşan uçağın kanadına çıkan yolcuya gözaltı
İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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