TERKOS GÖLÜ'NÜN KENARINDAKİ KAÇAK YAPILAR YIKILIYOR
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

TERKOS GÖLÜ'NÜN KENARINDAKİ KAÇAK YAPILAR YIKILIYOR

Taylan ERGÜN / İSTANBUL DHAArnavutköy'de içme suyu havzasındaki kaçak yapıların yıkımına başlandı.

21.07.2020 21:30 | Son Güncelleme: 21.07.2020 21:40

Taylan ERGÜN/ İSTANBUL DHA

Arnavutköy'de içme suyu havzasındaki kaçak yapıların yıkımına başlandı. Toplamda 150'nin üzerinde kaçak yapı ile ilgili İSKİ'nin yıkım kararı almasıyla, Terkos Gölü'nün kenarında bulunan Balaban Mahallesi'ndeki kaçak yapıların geniş güvenlik önlemleri eşliğinde yıkılmasına başlandı.

İstanbul'un su ihtiyacını karşılayan önemli havzalardan biri olan Terkos Gölü'nün mutlak ve kısa koruma alanlarında yapılan kaçak yapılar bu sabah erken saatlerde yıkılmaya başlandı. Arnavutköy Balaban Mahallesi'nde Terkos Gölü'nün çevresinde mutlak ve kısa koruma alanlarında yapılan konteyner, prefabrik ve betonarme yapıların yıkımı gerçekleştiriliyor. Su havzalarını korumaya yönelik 2006 yılından sonra yapılan, kimisi imar barışından faydalanmış, kimisi yapı kayıt belgesi almış olan tüm binalarla ilgili kesin yıkım kararı alındı.

İçme suyu havzalarının korunması için havzalardaki denetim ve yıkım çalışmalarını sürdüren İSKİ, Terkos Gölü'nün çevresindeki yaklaşık 150 yapı sahibine yıkım kararlarını tebliğ etmişti. 100'e yakın yapı sahibinin mahkemeye başvurarak yürütmeyi durdurma kararı aldığı Balaban'da 60 yapının yıkım işlemine bugün başlandı. İSKİ yıkım ekipleri, geniş güvenlik önlemleri ile birlikte sabahın ilk ışıklarında Balaban Mahallesi'ne geldi. 60 yapının yıkımı sırasında zaman zaman yapı sahipleri ile küçük çaplı tartışmalar yaşansa da yıkım işlemleri gerçekleşti. Kimi vatandaşlar yıkım işlemini durdurmak için avukatlarıyla son dakika görüşmeler yapsa da yıkıma engel olamadılar. Bazı vatandaşlar, yıkım ekiplerinin de yardımıyla evlerindeki malzemeleri yıkım öncesi boşalttılar.

Yaptırdığı evin yıkılmaması için avukatı ile dakikalarca telefonda konuşan bina sahibi, Aslında bugün burada hukuka aykırı bir işlem yaptılar. Bizim malımıza tebliğ etmeden karar yıkıma geldiler, biz davasını da açtık. Davamız intikalde olmasına rağmen Nuh dediler peygamber demediler ve binamızı yıktılar. Eşyalarımızı hızlı şekilde taşıdılar evimizi boşalttılar. Ondan sonra evimize girerek komple yıktılar. Biz yıkımın durdurulmasıyla alakalı konuşmaktan başka hiçbir şey yapamadık elimizden gelmedi. Bizim 2017'den önce olduğuna dair yapı kayıt belgemizde var aslında ama yine de yerimiz yıkıldı. İfadelerini kullandı.

Yine mahallede evi olan Bülent Kılıçkesmez, Bizim de burada evimiz var, evimizi 2017 de yaptık ve imar barışını 2017'den önce aldık. Şimdi İSKİ imar barışını kabul etmediğini söylüyor. Biz kime güveneceğiz devlete mi, diğer kurumlara mı güveneceğiz anlamış değilim. Biz durdurma kararı aldık ama yine de yıkacaklar evimizi biliyoruz. Madem yakın koruma bölgesi burası neden bu şekilde sattınız bize burayı, neden zamanın da uyarmadınız. Bize yazık değil mi, o kadar emek verdik buraya o kadar para harcadık. 150 bin lira masraf ettik buraya. İSKİ geldi su bağladı buraya o zaman yasak değil miydi buralar şimdi mi yasak oldu şeklinde konuştu.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

TERKOS GÖLÜ'NÜN KENARINDAKİ KAÇAK YAPILAR YIKILIYOR

Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Sokak ortasında talihsiz kadını duvara yaslayarak cinsel saldırıda bulundu 3. Sayfa
Sokak ortasında talihsiz kadını duvara yaslayarak cinsel saldırıda bulundu
Yol verme tartışmasında 5 kişiyle kavga eden boksör hastanelik oldu 3. Sayfa
Yol verme tartışmasında 5 kişiyle kavga eden boksör hastanelik oldu
Sercan Yıldırım'dan Fortuna Sittard açıklaması: Acun ağabey ile görüştük, haftaya netleşir Spor
Sercan Yıldırım'dan Fortuna Sittard açıklaması: Acun ağabey ile görüştük, haftaya netleşir
Daireden yayılan kötü kokunun altından cansız beden çıktı 3. Sayfa
Daireden yayılan kötü kokunun altından cansız beden çıktı
Ece Üner'den duygusal Pınar Gültekin sözleri: Acı çekiyoruz ve kimse duymuyor Güncel
Ece Üner'den duygusal Pınar Gültekin sözleri: Acı çekiyoruz ve kimse duymuyor
İspanyol doktorlar, hastaların bile fark etmediği yeni bir koronavirüs belirtisi keşfetti Dünya
İspanyol doktorlar, hastaların bile fark etmediği yeni bir koronavirüs belirtisi keşfetti
Son Dakika: Türkiye'de 21 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 18 kişi vefat etti, 928 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 21 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 18 kişi vefat etti, 928 yeni vaka tespit edildi
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova'nın Türk takipçisi ile sohbeti gündem oldu
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova'nın Türk takipçisi ile sohbeti gündem oldu
Aşağıdan atılan anahtarı tutmak isterken balkondan düşen öğretmen, hayatını kaybetti
Aşağıdan atılan anahtarı tutmak isterken balkondan düşen öğretmen, hayatını kaybetti
Son dakika: Pınar Gültekin'in katil zanlısı Cemal Metin Avcı, adliyeye sevk edildi
Son dakika: Pınar Gültekin'in katil zanlısı Cemal Metin Avcı, adliyeye sevk edildi
Baraj gölü altında kalacak Yusufeli ilçesi 7. defa yer değiştirecek
Baraj gölü altında kalacak Yusufeli ilçesi 7. defa yer değiştirecek
Pınar Gültekin'in ağabeyinin cinayete ilişkin açıklamaları kafaları karıştırdı: Evli olduğunu öğrenince öldürüldü
Pınar Gültekin'in ağabeyinin cinayete ilişkin açıklamaları kafaları karıştırdı: Evli olduğunu öğrenince öldürüldü
Kurban Bayramı'nın ilk yasağı geldi! Karabük'te toplu etkinlik ve bayramlaşmalar yasaklandı
Kurban Bayramı'nın ilk yasağı geldi! Karabük'te toplu etkinlik ve bayramlaşmalar yasaklandı
Diyanet İşleri Başkanı, Kılıçdaroğlu ve Akşener'i Ayasofya'ya davet etti
Diyanet İşleri Başkanı, Kılıçdaroğlu ve Akşener'i Ayasofya'ya davet etti
Son dakika: Eski sevgilisi tarafından vahşice öldürülen Pınar'ın acılı babası konuştu
Son dakika: Eski sevgilisi tarafından vahşice öldürülen Pınar'ın acılı babası konuştu
İçişleri Bakanlığı'ndan yeni genelge: 81 ilde koronavirüs denetimi yapılacak
İçişleri Bakanlığı'ndan yeni genelge: 81 ilde koronavirüs denetimi yapılacak
Gelen kötü koku üzerine bölgeye giden vatandaşlar, çürümeye yüz tutmuş cansız beden buldular
Gelen kötü koku üzerine bölgeye giden vatandaşlar, çürümeye yüz tutmuş cansız beden buldular
Kız arkadaşının cep telefonuna gelen mesaj nedeniyle komşunun evini bastı
Kız arkadaşının cep telefonuna gelen mesaj nedeniyle komşunun evini bastı
AK Parti sosyal medya düzenlemesinin ayrıntılarını paylaştı! Temsilci bulundurmayan platformlara 5 aşamalı yaptırım uygulanacak
AK Parti sosyal medya düzenlemesinin ayrıntılarını paylaştı! Temsilci bulundurmayan platformlara 5 aşamalı yaptırım uygulanacak
Türkiye, Pınar Gültekin cinayetini konuşurken Erzurum'dan gelen görüntü pes dedirtti
Türkiye, Pınar Gültekin cinayetini konuşurken Erzurum'dan gelen görüntü pes dedirtti
Bakan Koca'nın vaka sayısının en düşük olduğu 5 ili açıklamasının ardından İstanbullular Edirne'ye akın etti
Bakan Koca'nın vaka sayısının en düşük olduğu 5 ili açıklamasının ardından İstanbullular Edirne'ye akın etti
Nisa ile fotoğrafını paylaşan Tayfun Erdoğan'a sert tepki: Seni adam sandım ama baban haklıymış
Nisa ile fotoğrafını paylaşan Tayfun Erdoğan'a sert tepki: Seni adam sandım ama baban haklıymış
Şarkıcı Demet Akalın'ın Pınar Gültekin paylaşımına bir tepki de Datça Belediyesi'nden geldi
Şarkıcı Demet Akalın'ın Pınar Gültekin paylaşımına bir tepki de Datça Belediyesi'nden geldi
Erdoğan, sağlık hizmetlerini överken geçmişte başından geçen olayı anlattı: Bizzat yaşadım, ölüme gidiyordum
Erdoğan, sağlık hizmetlerini överken geçmişte başından geçen olayı anlattı: Bizzat yaşadım, ölüme gidiyordum
Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, kulübün satışı için açık kapı bıraktı: Bizi büyütecek bir partnerle birlikte olabiliriz
Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, kulübün satışı için açık kapı bıraktı: Bizi büyütecek bir partnerle birlikte olabiliriz
Psikoloji bölümünün açıköğretim ile okunmasına psikologlardan tepki geldi
Psikoloji bölümünün açıköğretim ile okunmasına psikologlardan tepki geldi
İmamoğlu, Ayasofya'da namaz kılınacağı gün Ankara'daki Lozan programına katılacak
İmamoğlu, Ayasofya'da namaz kılınacağı gün Ankara'daki Lozan programına katılacak
Cedi Osman ve Ebru Şahin Çeşme tatilinde dudak dudağa görüntülendi
Cedi Osman ve Ebru Şahin Çeşme tatilinde dudak dudağa görüntülendi
Zeytinburnu'nda sokak ortasında silahlı saldırı! Biri çocuk iki kişi yaralandı
Zeytinburnu'nda sokak ortasında silahlı saldırı! Biri çocuk iki kişi yaralandı
Maymun topluluğunun yıktığı duvar bir aileyi yok etti! Anne ve 4 çocuğu hayatını kaybetti
Maymun topluluğunun yıktığı duvar bir aileyi yok etti! Anne ve 4 çocuğu hayatını kaybetti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Tuma Çelik Bülent Turan Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Süreyya Sadi Bilgiç
Magazin Deniz Seki Hande Erçel Selçuk Yöntem Murat Dalkılıç
Spor İrfan Buz Burak Yılmaz Rıza Çalımbay Malcolm Thomas Bülent Korkmaz
Daha Fazla Muğla Erkek Çocuk Başakşehir
Şu an buradasınız: TERKOS GÖLÜ'NÜN KENARINDAKİ KAÇAK YAPILAR YIKILIYOR - İstanbul
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.7.2020 21:42:18. #1.15#
title