Terkoğlu ve Kılınç Tutuklandı Gazeteciler Tepkili
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Terkoğlu ve Kılınç Tutuklandı Gazeteciler Tepkili

Çarşamba sabahı gözaltına alınan gazeteciler Barış Terkoğlu ve Hülya Kılınç, istihbarat faaliyetiyle ilgili bilgi ve belgeleri elde etmek, bu bilgi ve belgelerin ele geçirilmesine sebebiyet vermek ve bunları ifşa etmek suçlamasıyla MİT Kanunu'nun 27. maddesine muhalefetten tutuklandı.

06.03.2020 09:47 | Son Güncelleme: 06.03.2020 09:47

sabahı gözaltına alınan gazeteciler ve Hülya Kılınç, istihbarat faaliyetiyle ilgili bilgi ve belgeleri elde etmek, bu bilgi ve belgelerin ele geçirilmesine sebebiyet vermek ve bunları ifşa etmek suçlamasıyla MİT Kanunu'nun 27. maddesine muhalefetten tutuklandı



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: Terkoğlu ve Kılınç Tutuklandı Gazeteciler Tepkili
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