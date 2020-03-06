: Terkoğlu ve Kılınç Tutuklandı Gazeteciler Tepkili

06.03.2020 09:47 | Son Güncelleme: 06.03.2020 09:47

Çarşamba sabahı gözaltına alınan gazeteciler Barış Terkoğlu ve Hülya Kılınç, istihbarat faaliyetiyle ilgili bilgi ve belgeleri elde etmek, bu bilgi ve belgelerin ele geçirilmesine sebebiyet vermek ve bunları ifşa etmek suçlamasıyla MİT Kanunu'nun 27. maddesine muhalefetten tutuklandı

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