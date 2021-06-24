Terketmedi Sevdan Beni şiiri - Ahmed Arif Terketmedi Sevdan Beni şiiri
Ahmed Arif'in Terketmedi Sevdan Beni şiiri en çok okunan şiirlerinden birisi. Terketmedi Sevdan Beni şiiri Ahmed Arif tarafından kaleme alınmış ve son dönemlerde en çok takip edilen, ezberlenen şiirler arasında yer almaktadır. işte Terketmedi Sevdan Beni şiiri - Ahmed Arif Terketmedi Sevdan Beni şiiri
Terketmedi Sevdan Beni şiiri Ahmed Arif'in önemli eserleri arasında yer almaktadır. "Terketmedi Sevdan Beni" şiiri Türk edebiyatında ve toplumsal olarak farklı etkiler bırakmış eserlerden birisi. İşte Ahmed Arif Terketmedi Sevdan Beni şiiri
TERKETMEDİ SEVDAN BENİ
Terketmedi sevdan beni,
Aç kaldım, susuz kaldım,
Hayın,
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Kaynak: Antoloji.com - Ahmed Arif Terketmedi Sevdan Beni şiiri