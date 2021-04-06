Terhisler ertelendi mi? Nisan 2021 askerlik sevk tarihleri
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Terhisler ertelendi mi? Nisan 2021 askerlik sevk tarihleri

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Terhisler ertelendi mi? Nisan 2021 askerlik sevk tarihleri

Terhisler ertelendi mi? sorusu gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. Milli Savunma Bakanlığı Nisan ve Mayıs ayına ilişkin sevk tarihleri konusunda son dakika açıklamalarında bulundu. Sevk işlemleri için tarihlerin belli olmasının ardından terhis için bekleyen binlerce asker de 'terhisler ertelendi mi, uzadı mı?' sorularına yanıt arıyor.

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Terhisler ertelendi mi, uzadı mı? Terhis işlemleri için gün sayan askerler, MSB'den gelecek haberi bekliyor. Koronavirüs salgınından 2020 yılı başından bu yana birçok sektör ve çalışan olumsuz etkilendiği gibi askere gidecek ve askerlik görevini tamamlayacaklar da etkilenenler arasında yer aldı. Milli Savunma Bakanlığı (MSB) pandeminin başlarında terhis ve sevk tarihlerini erteleme kararı almıştı. Peki, 2021 terhisler uzadı mı? İşte, Nisan 2021 askerlik sevk tarihleri...

TERHİSLER ERTELENDİ Mİ?

Binlerce vatani görevini yerine getiren askerin beklediği terhis haberi için gözler MSB'ye çevrildi. Ancak henüz terhis tarihleri için Milli Savunma Bakanlığı'ndan henüz erteleme açıklaması gelmedi.

2021 ASKERLİK SEVK TARİHLERİ

Mayıs 2021 sınıflandırma döneminde silahaltına alınacak yedek subay aday adayı, yedek astsubay aday adayı ile erbaş/er statüsündeki yükümlülerin askerlik hizmeti tercihi, sınıflandırma ve sevk işlemleriyle ilgili hususlar müteakip maddelerde açıklandı.

Terhisler ertelendi mi? Nisan 2021 askerlik sevk tarihleri

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Gündem Editörü - Şimal Güdüm
Şimal Güdüm
Gündem Editörü
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