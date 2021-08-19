Tercan'da ilçe muhtarlar toplantısı ve muhtar eğitim semineri yapıldı
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Tercan'da ilçe muhtarlar toplantısı ve muhtar eğitim semineri yapıldı

Tercan'da ilçe muhtarlar toplantısı ve muhtar eğitim semineri yapıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Erzincan'ın Tercan ilçesinde muhtarlar toplantısı ve muhtar eğitim semineri Kaymakam Musa Kazım Çelik başkanlığında yapıldı.

Erzincan'ın Tercan ilçesinde muhtarlar toplantısı ve muhtar eğitim semineri Kaymakam Musa Kazım Çelik başkanlığında yapıldı.

İlçe muhtarlar toplantısı Kaymakam Musa Kazım Çelik başkanlığında, il genel meclis üyeleri, köy ve mahalle muhtarlarının katılımı ile köylere hizmet götürme birliği toplantı salonunda yapıldı. Toplantıda İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli heyetine üye seçimi yapıldı. Seçim sonunda SYDV yeni dönem mütevelli heyetine köy muhtarlarından Ilısu köyü muhtarı Erkan Korkmaz ve mahalle muhtarlarından Saim Çoşkun seçildi.

Toplantıda konuşan Kaymakam Musa Kazım Çelik, "Öncelikle düzenlenen seçimde üye seçilen muhtarlarımıza görevlerinde başarılar diliyorum, son zamanlarda ülkemizde meydana gelen orman yangınları ile sel felaketlerinin neden olduğu zararların giderilmesi afetzede durumundaki vatandaşlarımızın acil ihtiyaçlarının bir an evvel karşılanması için başlatılan yangın ve sel afeti yardım destek kampanyasını vatandaşlarımıza duyurarak, konuya gerekli hassasiyetin gösterilmesini rica ediyorum" dedi.

Seçimin ardından muhtarların kamu hizmetlerini etkin, verimli ve sürdürülebilir bir şekilde sunabilmeleri, sorunları en kısa sürede yetkili makamlara ileterek koordinasyon içerisinde olabilmeleri ve muhtarlık müessesesi ile görev, yetki ve sorumluluklarını daha kapsamlı bir şekilde kavrayabilmeleri amacıyla Kaymakamlığın ilgili kurum amirlerince "Hizmet İçi Eğitim Semineri" düzenlendi. - ERZİNCAN

Tüm seçim sonuçları için tıklayın İl ve ilçelere ait tüm geçmiş seçim sonuçları.

Tercan'da ilçe muhtarlar toplantısı ve muhtar eğitim semineri yapıldı
Tercan'da ilçe muhtarlar toplantısı ve muhtar eğitim semineri yapıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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