Tepedelik köyünde yangın paniği Kastamonu'nun Taşköprü ilçesine bağlı Tepedelik Köyünde çıkan yangın paniğe neden oldu.

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesine bağlı Tepedelik Köyünde çıkan yangın paniğe neden oldu.

Alınan bilgiye göre ilçeye bağlı Tepedelik Köyünde öğlen saatlerinde çıkan yangında İsmail Özdemir ve Recep Özdemir'e ait 2 samanlık yanarak kül oldu. Taşköprü Belediyesine ait İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın çevredeki evlere sıçramadan kontrol altına alındı. Henüz neden çıktığı belirlenemeyen yangın sonrası Jandarma tahkikat başlattı. - KASTAMONU

Kaynak: İHA