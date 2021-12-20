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Teoman ile Gülcan Arslan fena yakalandı

Teoman ile Gülcan Arslan fena yakalandı
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Ünlü şarkıcı Teoman'ın (54) özel hayatı hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı. Teoman, Uraz Kaygılaroğlu'nun eski aşkıyla mı birlikte? İşte detaylar...

Teoman (54) ve Gülcan Arslan'ın (36) geçtiğimiz gece özel bir davette yakınlaştıkları iddia edildi. Milliyet'in haberine göre; ikilinin davet boyunca hep yan yana oldukları, sahnede olan Kenan Doğulu şarkıları eşliğinde dans ettikleri öğrenildi.

DANS ETTİĞİ ANLARI PAYLAŞTI

Gecenin hemen ertesi günü Teoman, kişisel sosyal medya hesabından Gülcan Arslan'ın dans ettiği anları paylaştı.

TAKİP BAŞLADI

Bu paylaşım sonrası Arslan'da Teoman'ın paylaşımını kendi kişisel sosyal medya hesabında paylaştı ve Teoman'ı sosyal medyadan takibe aldı.

Teoman ile Gülcan Arslan fena yakalandı

Teoman ile Gülcan Arslan fena yakalandı

Teoman ile Gülcan Arslan fena yakalandı

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