Tenzih ne demek? TDK' ya göre tenzih kelime anlamı nedir?
Günlük hayatımızda sıkça duyduğumuz kelimelerden biri olan tenzih, son zamanlarda anlamı sıkça aratılan kelimeler arasında yer aldı. Peki, Tenzih ne demek? TDK' ya göre tenzih kelime anlamı nedir? Konuya ilişkin detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.
Günlük hayatımızda sıkça duyduğumuz kelimelerden biri olan tenzih, son zamanlarda anlamı sıkça aratılan kelimeler arasında yer aldı. Peki, Tenzih ne demek? TDK' ya göre tenzih kelime anlamı nedir? Konuya ilişkin detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.
TENZİH NE DEMEK?
Tenzih kelimesi Arapça' dan Türkçe' ye geçen bir kelimedir. Tenzih, bir şeyin kusurlu ve kabahatli olmadığını, kötü vasıflardan soyutlandırıldığını ifade etmek için kullanılan bir kelimedir.
TDK' YA GÖRE TENZİH KELİME ANLAMI NEDİR?
Tenzih kelime anlamı olarak kusurdan uzak tutma, kusur kondurmamadır.
Bununla birlikte Tanrı'nın bütün kusurlardan uzak olduğuna inanma anlamı taşır.