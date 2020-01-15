Tenisin yıldızları Avustralya'daki yangın mağdurları için korta çıktı
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Tenisin yıldızları Avustralya'daki yangın mağdurları için korta çıktı

Dünya tenisinin ünlü yıldızları İsviçreli Roger Federer ve İspanyol Rafael Nadal, Avustralya'da uzun zamandır devam eden ve kontrol altına alınamayan yangınlardan mağdur olanlara yardım amacıyla kurulan fona destek amacıyla 250 bin Avustralya doları (172 bin Amerikan doları) bağış yaptı.

15.01.2020 23:56 | Son Güncelleme: 15.01.2020 23:56
Tenisin yıldızları Avustralya'daki yangın mağdurları için korta çıktı

Tenisin ünlü yıldızları İsviçreli ve İspanyol , 'da uzun zamandır devam eden ve kontrol altına alınamayan yangınlardan mağdur olanlara yardım amacıyla kurulan fona destek vermek için birlikte 250 bin Avustralya dolar (172 bin Amerikan doları) bağış yaptı.


Dünyanın önde gelen tenisçileri, yangınların yol açtığı kayıpların telafisi için düzenlenen bağış kampanyası kapsamında gösteri maçı yaptı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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