Tenisin yıldızları Avustralya'daki yangın mağdurları için korta çıktı

15.01.2020 23:56 | Son Güncelleme: 15.01.2020 23:56

Tenisin ünlü yıldızları İsviçreli Roger Federer ve İspanyol Rafael Nadal, Avustralya'da uzun zamandır devam eden ve kontrol altına alınamayan yangınlardan mağdur olanlara yardım amacıyla kurulan fona destek vermek için birlikte 250 bin Avustralya dolar (172 bin Amerikan doları) bağış yaptı.



Dünyanın önde gelen tenisçileri, yangınların yol açtığı kayıpların telafisi için düzenlenen bağış kampanyası kapsamında gösteri maçı yaptı. Euronews.com'da Görüntüle