Temsili Bandırma Vapuru 19 Mayıs için yollarda

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Bandırma Vapuru şeklinde dizayn ettiği mobil etkinlik tırı ile Gazipaşa ve Alanya'da vatandaşlarla buluştu.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Bandırma Vapuru şeklinde dizayn ettiği mobil etkinlik tırı ile Gazipaşa ve Alanya'da vatandaşlarla buluştu.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün gençlere armağan ettiği 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı pandemi döneminde Antalyalılara yaşatmak için mobil konserler düzenliyor. Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından Bandırma Vapuru şeklinde dizayn edilen mobil etkinlik aracı, ilçeleri dolaşarak, Antalyalılara bayram coşkusu yaşatıyor. Pandemi döneminde mesleklerini icra edemeyen yerel sanatçılardan oluşan orkestra, marşlar ve şarkılar seslendirerek, hem 19 Mayıs'ı kutluyor hem de kapanma döneminde vatandaşlara moral veriyor. Kutlamalar kapsamında Gazipaşa'ya gelen Büyükşehir Belediyesi'nin Mobil Bandırma Vapuru, verdiği konserle bayram coşkusunu ilçe sokaklarına taşıdı. Gazipaşa caddelerini dolaşan etkinlik aracı, evlere ve balkonlara konuk olup, Başkan Muhittin Böcek'in selamlarını ve bayram kutlamasını iletti.

"Bandırma vapuru Alanya caddelerinde"

Mobil Bandırma Vapuru'nun ikinci durağı Alanya ilçesi oldu. Akşam saatlerinde ilçeye ulaşan mobil etkinlik aracı, gece saatlerine kadar cadde cadde dolaşarak Alanyalılara 19 Mayıs coşkusu yaşattı. Yerel sanatçılardan oluşan orkestranın çaldığı müzik ve marşlara vatandaşlar evlerinin balkonundan bayrakları ile eşlik etti.

"Bayram konserleri sona erdi"

Büyükşehir Belediyesi'nin tam kapanma nedeniyle Ramazan Bayramı'nı evlerinde geçiren vatandaşlara moral vermek amacıyla düzenlediği Bayram Neşesi Mobil Konserleri de Muratpaşa ve Kepez etkinlikleri ile son buldu.

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19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı Mobil Etkinlikleri"

17 Mayıs Pazartesi Kepez, Demre, Finike Saat: 14.00 - 18.00 Konyaaltı Saat: 18.00 - 23.00, 18 Mayıs Salı Kaş, Elmalı, Korkuteli Saat: 14.00 - 18.00 Kepez Saat: 18.00 - 23.00, 20 Mayıs Perşembe Gündoğmuş, İbradı, Akseki Saat: 14.00-18.00 Aksu Saat: 16.00-21.00

"Cumhuriyet fener alayı"

19 Mayıs Çarşamba Saat: 20.00 Konyaaltı Varyant (başlangıç) - Cumhuriyet Meydanı - Muratpaşa - Cam Piramit (Bitiş) - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı