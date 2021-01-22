Temizlik işçilerinden 'evde kal' çağrısı
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Temizlik işçilerinden 'evde kal' çağrısı

22.01.2021 10:54 | Son Güncelleme: 22.01.2021 10:58
Temizlik işçilerinden 'evde kal' çağrısı

MANİSA'nın Alaşehir Belediyesi temizlik işçileri, çevre temizliği yaparken çöplerle 'Evde Kal' yazarak, vatandaşlara evde kalmaları yönünde çağrıda bulundu.

MANİSA'nın Alaşehir Belediyesi temizlik işçileri, çevre temizliği yaparken çöplerle 'Evde Kal' yazarak, vatandaşlara evde kalmaları yönünde çağrıda bulundu.

Alaşehir Belediyesi temizlik işçileri, Akkeçili Mahallesi Parkı'nı temizledi. Bu sırada farkındalık yaratmak isteyen işçiler, çöplerle yere 'Evde Kal' yazdı. Temizlik işçilerinin çağrısını olumlu bulan Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu da çağrıya destek verdi. Öküzcüoğlu, "Ülkemiz çapında salgında yavaşlama görüyoruz. Ancak vefat sayılarında ve hastalığın azalması yönünde henüz istenilen sonuçlar alınamadı. Salgında düşüşlerin yaşanmasına aldanmayalım. Tedbirleri elden bırakmayalım. Maske, mesafe ve hijyenik kurallara uymaya devam edelim. Biz sizler için sahadayız. Daha hijyenik bir Alaşehir yaratmaya çalışıyoruz. Sizler evde kalın, sağlıklı kalın" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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