Temizlik işçileri sokak hayvanlarını besliyor
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Temizlik işçileri sokak hayvanlarını besliyor

Adana'nın merkez Sarıçam Belediyesi'nde görevli bazı temizlik işçileri, çöplerden çıkan yiyeceklerle sokak hayvanlarını besliyor.

26.01.2020 21:05 | Son Güncelleme: 26.01.2020 21:07
Temizlik işçileri sokak hayvanlarını besliyor

'nın merkez 'nde görevli bazı temizlik işçileri, çöplerden çıkan yiyeceklerle sokak hayvanlarını besliyor.

Temizlik işçileri, topladıkları çöplerden çıkan kemik parçaları ve yemekleri sokak köpeklerine veriyor.

İşçilerden Fatih Arslan, kış gününde yiyecek bulmakta güçlük çeken köpekleri yardımcı olmaya çalıştıklarını kaydetti.

Yusuf Özbolat da hemen her gün köpeklere yemek verdiklerini ve mutlu olduklarını söyledi.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Temizlik işçileri sokak hayvanlarını besliyor
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