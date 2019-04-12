İnşaatın Temel Kazısında İnsan Kafatası ve Kemikleri Bulundu

ESKİŞEHİR'de, inşaatın temel kazısında, 2 insan kafatası ve kemikleri bulundu. Polis, inceleme için numune aldı. Mahalle sakinleri, arazinin eski mezarlık olduğunu söyledi.

2 İNSAN KAFATASI VE KEMİKLERİ BULUNDU

Odunpazarı ilçesine bağlı Kurtuluş Mahallesi Hicri Sezen Caddesi'nde apartman inşaatının temel kazısı sırasında, 2 insan kafatası ve kemikleri bulundu.

EKİPLER İNCELEME YAPTI

İnşaat işçileri, 155 Polis İmdat hattını arayarak, durumu bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri, incelemelerde bulundu.

NUMUNE ALDILAR

İlçe Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Şubesi ekipleri de kafatasları ile kemiklerin fotoğraflarını çekip, numune aldı. Yetkililer, kafatası ve kemiklerin inceleneceğini belirtti.

ESKİDEN MEZARLIKMIŞ

Mahalle sakinleri, temel kazısı yapılan yerde eskiden mezarlık olduğunu söyledi.

Kaynak: DHA