İnşaatın Temel Kazısında İnsan Kafatası ve Kemikleri Bulundu
Eskişehir'de, inşaatın temel kazısında, 2 insan kafatası ve kemikleri bulundu. Mahalle sakinleri, arazinin eski mezarlık olduğunu söyledi.
ESKİŞEHİR'de, inşaatın temel kazısında, 2 insan kafatası ve kemikleri bulundu. Polis, inceleme için numune aldı. Mahalle sakinleri, arazinin eski mezarlık olduğunu söyledi.
2 İNSAN KAFATASI VE KEMİKLERİ BULUNDU
Odunpazarı ilçesine bağlı Kurtuluş Mahallesi Hicri Sezen Caddesi'nde apartman inşaatının temel kazısı sırasında, 2 insan kafatası ve kemikleri bulundu.
EKİPLER İNCELEME YAPTI
İnşaat işçileri, 155 Polis İmdat hattını arayarak, durumu bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri, incelemelerde bulundu.
NUMUNE ALDILAR
İlçe Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Şubesi ekipleri de kafatasları ile kemiklerin fotoğraflarını çekip, numune aldı. Yetkililer, kafatası ve kemiklerin inceleneceğini belirtti.
ESKİDEN MEZARLIKMIŞ
Mahalle sakinleri, temel kazısı yapılan yerde eskiden mezarlık olduğunu söyledi.
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Beton yığını dikiyor lar hırsızlar yineCevap Yaz Yayından Kaldır
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Hangi saygı? Zincirlikuyu mezarlığının altından geçen tünel çalışması başladı. Orada bile rahat yok. Halen mezarlığın içinden geçen yolu trafikten kurtulmak için kestirme olarak kullanan uyanık taksici ve siviller var.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Şuanda konya akşehirde hükümet konagının bulundugu yer mezar 2011 yılında o inşaatı biz yaptık ve nlarca kafatası cıktıCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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Yattıkları yerde bile huzur yok para kazanma hırsıına ego hırsına tarihimizi doğal alanlarımızı ekilecek arazilerimizi deniz kıyısındaki o güzelim bölgeleri yok ettik talan ettik ülkenin geleceği kalmnadı hala neyin peşindeyiz belli değil.Cevap Yaz 4 Yayından Kaldır