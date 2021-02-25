Temel Bulut kimdir? Nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Temel Bulut'un hayatı ve biyografisi
Vatandaşlar tarafından merak edilen isimler arasında Temel Bulut geliyor. Peki, Temel Bulut kimdir, nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Temel Bulut'un hayatı ve biyografisine haberimizden ulaşabilirsiniz.
Temel Bulut kimdir, aslen nereli, doğum tarihi kaç, kaç yaşında? Detaylar haberimizde.
TEMEL BULUT KİMDİR?
Temel Bulut, 1958 yılında Trabzon'da dünyaya geldi. 6 çocuklu ailenin ortancası olan Temel Bulut, ilkokul ve ortaokulu İstanbul'da Bahçelievler'de okumuştur. Temel Bulut, Bulut İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı'dır.
Temel Bulut doğum tarihi : 1958
Temel Bulut kaç yaşında : 62 yaşında
Temel Bulut nereli : Trabzon
Temel Bulut mesleği ne : İş Adamı
Önceleri elektrik teknikerliği yapan Temel Bulut, 1987 yılında inşaat sektörüne girmiştir ve Bulut İnşaat'ı kurmuştur.