TEM Otoyolundaki trafik kazasında 1'i ağır 2 kişi yaralandı - Haberler
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TEM Otoyolundaki trafik kazasında 1'i ağır 2 kişi yaralandı

AA / Metin Yüksel Kaya - Haberler | Güncel

TEM Otoyolunda meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

TEM Otoyolunda meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Y.G'nin kullandığı 34 THC 61 plakalı taksi, TEM Otoyolu Hasdal mevkisinde arıza nedeniyle sağ şeritte durduğu belirtilen E.K'nin kullandığı 07 ESZ 81 plakalı otomobile çarptı.

Bu sırada, araç dışında olan E.K, taksinin altında kalarak sürüklendi.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince aracın altından çıkarılan E.K. ile taksinin sürücüsü, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

TEM Otoyolundaki trafik kazasında 1'i ağır 2 kişi yaralandı

TEM Otoyolundaki trafik kazasında 1'i ağır 2 kişi yaralandı

TEM Otoyolundaki trafik kazasında 1'i ağır 2 kişi yaralandı

TEM Otoyolundaki trafik kazasında 1'i ağır 2 kişi yaralandı

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AA / Metin Yüksel Kaya - Son Dakika Haberleri

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