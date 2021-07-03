TEM Otoyolunda tır yön levhasına çarptı: 1 ölü
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TEM Otoyolunda tır yön levhasına çarptı: 1 ölü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

TEM Otoyolunda tır yön levhasına çarptı: 1 ölü Tır sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti TEM Otoyolu Kumburgaz katılımında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tır, yol ayrımındaki yön levhasına çarparak durabildi.

TEM Otoyolunda tır yön levhasına çarptı: 1 ölü

Tır sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti

İSTANBUL - TEM Otoyolu Kumburgaz katılımında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tır, yol ayrımındaki yön levhasına çarparak durabildi. Levhaya çarptıktan sonra hurda yığınına dönen tırın sürücüsü kaza yerinde hayatını kaybetti.

Kaza, 03.00 sıralarında TEM Otoyolu Büyükçekmece Kumburgaz katılımı İstanbul istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücü Bülent Çaylak'idaresindeki tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol ayrımındaki tabela direğine çarparak durabildi. Çarpmanın etkisiyle tır hurda yığınına döndü. Kazayı gören sürücüler polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine ihbar etti.

Tır sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti

Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde tır sürücüsü Bülent Çaylak'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan incelemenin ardından tır sürücünün cenazesi morga kaldırıldı. Parçalanan TIR ve parçaları, çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. Polis kazayla ilgili çalışma başlattı.

TEM Otoyolunda tır yön levhasına çarptı: 1 ölü
TEM Otoyolunda tır yön levhasına çarptı: 1 ölü
TEM Otoyolunda tır yön levhasına çarptı: 1 ölü
TEM Otoyolunda tır yön levhasına çarptı: 1 ölü
TEM Otoyolunda tır yön levhasına çarptı: 1 ölü
TEM Otoyolunda tır yön levhasına çarptı: 1 ölü
TEM Otoyolunda tır yön levhasına çarptı: 1 ölü
TEM Otoyolunda tır yön levhasına çarptı: 1 ölü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Davut Has

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