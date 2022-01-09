BAĞCILAR, İSTANBUL (İHA) - Tem Otoyolu'nda yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya otomobil çarptı

Otomobilin çarptığı vatandaş hayatını kaybetti

İSTANBUL - TEM Otoyolu Bağcılar- Aksaray istikametinde seyir halinde olan otomobil, otoyolda karşıdan karşıya geçmeye çalışan bir yayaya çarptı. Çarpmanın etkisiyle bariyerlerin arkasına savrulan yaya hayatını kaybetti.

Olay, saat 20.00 sıralarında TEM Otoyolu Bağcılar - Aksaray istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bağcılar - Aksaray yönünde seyir halinde olan 34 GJ 1315 plakalı otomobil, otoyoldan karşıdan karşıya geçmeye çalışan erkek bir yayaya çarptı. Yaya, çarpmanın etkisiyle bariyerlerin arkasına savruldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları ilk incelemelerde yayanın, olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti. Yaşanan kaza nedeniyle trafik bir süre tek şeritten sağlandı. Araç sürücüsü ise kaza sonrası polis ekiplerine ifade vermek üzere emniyete götürüldü.

Hayatını kaybeden şahsın üzerinden kimlik çıkmazken, ekiplerin olayla ilgili çalışmaları devam ediyor.