TEM Otoyolu'nda servis minibüsü devrildi : 5 yaralı

TEM Otoyolu'nda servis minibüsü devrildi : 5 yaralı

TEM Otoyolu Gaziosmanpaşa mevkii Ankara istikametinde işçileri taşıyan servis minibüsü devrildi. Kazada 5 işçi yaralandı.

18.09.2019 07:04
TEM Otoyolu'nda servis minibüsü devrildi : 5 yaralı

Kaza, TEM Otoyolu Gaziosmanpaşa mevkii Ankara istikametinde saat 06.00 sıralarında meydana geldi.

5 İŞÇİ YARALANDI

Bir servis minibüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada 5 işçi yaralandı. Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Yaralılar ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle yolda trafik oluştu.

TEM Otoyolu'nda servis minibüsü devrildi : 5 yaralı
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