Televizyon ve müzik dünyasının ünlü isimleri için geri sayım! Bu yıl 5 Temmuz'da Kanal D ekranında yayınlanacak Türkiye'nin en prestijli ödül töreni 46. Pantene Altın Kelebek'te gün, yetenekleri ve başarılarıyla adından söz ettirenlerin günü olacak.

Hürriyet ve Pantene iş birliğiyle gerçekleştirilen 46. Pantene Altın Kelebek Ödülleri'nin Covid-19 sebebiyle ertelenen töreni yeni döneme uygun konsepti ile güçlü bir geri dönüşe hazırlanıyor. 46. Pantene Altın Kelebek ödül töreni 5 Temmuz Pazar akşamı Kanal D ekranında olacak. Televizyon ve müzik dünyasından en başarılı isimlerin ödüllendirileceği Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni'nde yıl boyunca yetenekleri ve başarılarıyla ses getiren isimler, bu özel geceye hazırlanan yeni konsept ile yaza güçlü bir başlangıç yapacak ve halkın oyları ile kazandıkları ödüllerine kavuşacak.

Çağla Şikel ve Cem Davran sunumuyla ekrana gelecek formatta ödül sahipleri, ödüllerine evlerinde, ofislerinde kavuşacak. Tören her sene olduğu gibi muhteşem şovlar ve konuşmalara sahne olacak.

Yıl boyunca sergiledikleri yetenekleri, başarılı performansları ve gelecek vadeden güçlü duruşları ile dikkat çeken; Türkiye'nin genç yetenekleri arasından seçilen Pantene Yıldızı Parlayanlar bu özel konseptte ödüllerine kavuşacak. Işıltılarıyla gözlerimizi kamaştıran, performanslarıyla bizleri etkileyen, her gün kendilerini daha da iyiye dönüştüren Alina Boz, Ebru Şahin ve İlayda Alişan bu üç genç yetenek böylece kariyerlerinde önemli bir dönüşüm başlatacak. Gün, en yetenekli isimlerin, başarılarıyla yıldızını parlatanların olacak.

46. Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni 5 Temmuz Pazar akşamı saat 20:00'de Kanal D'de yayınlanacak.

Kaynak: Bültenler