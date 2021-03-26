Tır sürücüsü randevulaştığı iki kişi tarafından boğazı kesilerek öldürüldü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Tır sürücüsü randevulaştığı iki kişi tarafından boğazı kesilerek öldürüldü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Adana'da tır sürücüsü, telefonla randevulaştığı iki kişi tarafından demir ve tahta sopayla darp edilip boğazı kesilerek öldürüldü. Polis olayla ilgili soruşturma başlatırken kaçan iki saldırgan aranıyor.

Sarıçam ilçesine bağlı Organize Sanayi Bölgesinde, tır sürücüsü Hacı Ergül (35) 33 YL 083 plakalı aracıyla Organize Sanayi Bölgesine geldiği sırada daha önce husumetli olduğu şahıslar telefonla aradı. Ergül telefonda tartıştığı şahsa "Ben organize sanayide cami yanında otoparkın oradayım gelin" diyerek randevu verdi. Bunun üzerine kısa süre sonra iki kişi geldi. Ergül şahıslar ile bir süre konuştuktan sonra aralarında tartışma çıktı.

TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Tartışma kavgaya dönüşünce iki şahıs demir ve tahta sopa ile sürücüye saldırdı. Sürücü de kendini korumak için yanındaki bıçağı çıkardı. Ancak sürücü kafasına aldığı darbe ile yere yığılıp elindeki bıçağı düşürdü. Bıçağı alan zanlılardan biri tır sürücüsünün boğazını kesti.

KAÇAN SALDIRGAN ARANIYOR

Bir süre yaralı sürücünün başında bekleyen zanlılar daha sonra geldikleri lüks araçla olay yerinden kaçtı. Çevredeki vatandaşlar ise olayı sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi. Polis kaçan iki zanlıyı bulmak için çalışma başlattı.

Sürücünün cansız bedeni ise otopsi için Adli Tıp kurumu morguna kaldırıldı.

Tır sürücüsü randevulaştığı iki kişi tarafından boğazı kesilerek öldürüldü
Tır sürücüsü randevulaştığı iki kişi tarafından boğazı kesilerek öldürüldü
Tır sürücüsü randevulaştığı iki kişi tarafından boğazı kesilerek öldürüldü
Tır sürücüsü randevulaştığı iki kişi tarafından boğazı kesilerek öldürüldü
Tır sürücüsü randevulaştığı iki kişi tarafından boğazı kesilerek öldürüldü
Tır sürücüsü randevulaştığı iki kişi tarafından boğazı kesilerek öldürüldü
Tır sürücüsü randevulaştığı iki kişi tarafından boğazı kesilerek öldürüldü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Hangi ilde ne kadar aşı yapıldı? İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Adana, Samsun aşı sayıları ve aşı haritası! 26 Mart günlük aşı ve doz sayıları!
Hangi ilde ne kadar aşı yapıldı? İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Adana, Samsun aşı sayıları ve aşı haritası! 26 Mart günlük aşı ve doz sayıları!
Biber gazı taşımak suç mu 2021? Biber gazı taşımak yasak mı?
Biber gazı taşımak suç mu 2021? Biber gazı taşımak yasak mı?
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Mustafa Destici Numan Kurtulmuş Muhsin Yazıcıoğlu
Magazin Jason Statham Kıvanç Tatlıtuğ Mehmet Ali Erbil Cemal Can Canseven
Spor Ali Koç Erol Bulut Ozan Tufan Fatih Terim Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Dolar Samsun
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Tır sürücüsü randevulaştığı iki kişi tarafından boğazı kesilerek öldürüldü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.3.2021 17:16:43. #1.15#
title