'Telefon tamiri' tartışmasında darbedildi

ANTALYA (DHA) - ANTALYA'da bozulan cep telefonu için telefonda tartıştığı F.E.'nin çalıştığı dükkana giden Ramazan Yılmaz, aynı kişi tarafından şiddete uğradığı iddiasıyla suç duyurusunda bulundu. Yılmaz, delil olarak cep telefonundan çektiği saldırı anını gösterdi.

Olay, 13 Ekim'te Muratpaşa ilçesi Üçgen Mahallesi'ndeki cep telefonu tamiri yapan dükkanda meydana geldi. Ramazan Yılmaz, arızalanan cep telefonunu kurye aracılığıyla tamirciye gönderdi. Tamiri yapılan telefon 15 gün sonra yeniden arızalandı. Bu kez Yılmaz, kendisi tamirciye giderek telefonunu bıraktı. Daha sonra telefonunun tamir edildiği belirtilerek kurye ile Yılmaz'ın evine gönderildi.

DHA muhabirinin telefonla görüştüğü F.E., Ramazan Yılmaz'ın psikolojik sorunları olduğunu öne sürerek, "Sağlıklı biri değil. Parasını iade ettiğimiz halde almadığını söylüyor. Hatta evine tamiri yapılan telefonu bırakmaya gittiğimizde; evde bir poşet dolusu telefonu olduğunu, bunları bize satmak istediğini söyledi. Hakkımızda yaptığı suç duyuruları takipsizlikle sona erdi. Bu, polis merkezinde polislere de zorluk çıkaran bir kişilik. Sözüne itibar edilmemeli. Ayrıca, tüketici hakem heyetine yaptığı başvuru da olumsuz sonuçlandı" dedi.